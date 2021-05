Apucarana Futsal dá o pontapé inicial para a Série Prata

Continua após publicidade

Em evento realizado nesta quinta-feira (15-04) no Cine Teatro Fênix, ocorreu a apresentação oficial do Sicoob-Danês-Apucarana, dos novos uniformes e dos patrocinadores do clube para a temporada 2021. A equipe, que está treinando há dois meses, fará a sua estreia no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto Masculino nesta sexta-feira (16-04), às 18 horas, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, contra o São Miguel.



Estiveram presentes na solenidade o prefeito Junior da Femac, a vereadora, professora Jossuela, que representou o presidente da Câmara Municipal, Francisley Preto Godoi, o Poim; o vice-presidente para assuntos da indústria da Acia, Jayme Leonel, a vice-presidente para assuntos do comércio da Acia, Nilsa Christ; o Gerente de Mercado do Sicoob, Luís Cláudio Mori; o diretor da Danês, Rodrigo Begalli, o Secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo; o superintendente da pasta, Tom Barros, o diretor do Apucarana Futsal, Luís Fernando Milan; o treinador Reginaldo Silva, demais integrantes da comissão técnica e da diretoria, e outras autoridades.

Devido à pandemia apenas três jogadores do time masculino estiveram presentes no evento: Maikon Gaburro, Luan e Bruno. A solenidade ainda teve a presença das atletas Emilly e Ana Beatriz, que vão defender a equipe pelo naipe feminino. Os cinco atletas mostraram os uniformes que serão utilizados na competição estadual.

O prefeito Junior da Femac elogiou a diretoria e enalteceu o trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado pela equipe quando conseguiu o acesso para a Série Prata de 2021. “É um projeto sério e que vem com um planejamento forte, e quando tem seriedade os parceiros vêm aparecendo como Sicoob, Danês e Acia, e a prefeitura também participa dentro dos limites legais, mais apoiando esse projeto importante. Retoma toda a tradição do futsal em Apucarana. Quem não se lembra das grandes conquistas do futsal, do Bassinho (que dá nome ao ginásio do Lagoão), com grandes jogadores que nós tivemos. Enfim, é um momento importante vindo da Série Bronze com equipes pelo naipe masculino e feminino. Agora vão jogar a Série Prata com todas as condições de figurar com as grandes equipes do Paraná”, destaca Junior da Femac.

O prefeito confia nos dois times e acredita que as equipes têm condições reais de subir para a Série Ouro no ano que vem. “É a retomada do futsal de Apucarana mesmo com a pandemia, mas com todos os cuidados possíveis. O nosso “Àureo Caixote” passou por todas as inspeções necessárias e eu tenho a impressão que vamos ter tanto com o time feminino quanto com o time masculino muitas emoções e muitas vitórias com o Apucarana Futsal”, frisa o prefeito.

A vereadora Jossuela mostra confiança e satisfação com a equipe. “Estou muito feliz e agradecida por estar participando desse momento onde estão sendo apresentados os uniformes e a equipe. Eu como vereadora como já fui Secretária de Esportes, sei desse trabalho que está sendo feito e que agora nós vamos participar da Série Prata. É um momento importante com a presença do prefeito Junior da Femac, dos empresários, do Sicoob, da Danês, que são grandes apoiadores. Isso faz a diferença numa equipe. Estão de parabéns todos os atletas, em especial o goleiro Gaburro, que é da casa e é professor de educação física. “Também virão os projetos sociais, com as crianças e jovens assim que passar a pandemia. Desejo todo sucesso do mundo para a equipe técnica em nome do professor Reginaldo. Eu tenho certeza que o Sicoob-Danês-Apucarana fará a diferença”, diz a vereadora.

O professor Grillo reforça que a Secretaria Municipal de Esportes está junto com a equipe na busca do acesso para a Série Ouro. “A administração Junior da Femac com fé, esperança e trabalho está deixando a Secretaria de Esportes com toda a sua estrutura a disposição do Apucarana Futsal. Estamos com as portas abertas apoiando o nosso representante no Paranaense da Série Prata. Se Deus quiser no ano que vem nós vamos estar na Ouro”, comenta Grillo.

O secretário de esportes José Marcelino (Grilo) e o prefeito Junior da Femac deram entrevista para o TNOnline. Assista:

tnonline

O diretor do clube, Luís Milan, destaca que o time está com os pés no chão e de cabeça erguida. “As pedradas são muitas, mas com trabalho sério, dedicação e empenho, acredito que são os primeiros passos que a gente está dando. Amanhã é o primeiro passo visível para a população. São sessenta dias que treinador e equipe vêm fazendo uma pré-temporada muito intensa para que a gente consiga fazer uma competição do nível do que nós esperamos para a cidade de Apucarana”, salienta Milan.

O gerente de Mercado do Sicoob, Luís Mori, confia no trabalho e na seqüência do projeto. “Parabenizo pelos resultados do ano passado na Série Bronze, estamos contentes com o projeto e tenho certeza que a equipe vai trazer muitas alegrias para a cidade”, destaca Mori.

Incentivador do esporte na cidade, Rodrigo Begalli, agradeceu todos os patrocinadores e a Prefeitura de Apucarana por estar apoiando o time. “É um trabalho difícil e árduo, mas não vamos deixar a peteca cair. Estamos resgatando o nosso futsal, que tem história e vamos em frente”, diz Begalli.

O técnico Reginaldo Silva afirma que a preparação da equipe foi boa e que a expectativa é de fazer um campeonato mostrando qualidade e eficiência. “Queremos fazer uma boa estreia em casa, mas sabemos que enfrentaremos um adversário tradicional e que também formou um bom time. Será um campeonato muito difícil”, frisa o treinador.

Reginaldo diz que já tem a idéia de uma formação inicial nesta sexta-feira, contra o São Miguel, mas somente definirá o time momentos antes do confronto que abre a Série Prata de 2021. “O importante é que o grupo está unido e focado para a estreia, e confiante na busca dos três pontos”, conclui Reginaldo.

Sicoob-Danês-Apucarana, Mariópolis, Paranaguá, CAD de Guarapuava, Medianeira, Fazenda Rio Grande, Mangueirinha, São Lucas de Paranavaí, São Miguel do Iguaçu e Seleto Maringá são os clubes que disputam a Série Prata.

Na fase inicial do Campeonato Paranaense os dez times vão jogar entre si em turno e returno, classificando-se os oito melhores para a segunda fase.