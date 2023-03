Apucarana Futsal contrata técnico paraguaio campeão pelo Cerro Porteño

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Apucarana Futsal apresentou nesta sexta-feira (31) o novo treinador da equipe para o restante da Série Prata do Campeonato Paranaense. O escolhido é o paraguaio Beto Silvero, de 39 anos. Ex-jogador profissional, ele estava no comando do Cerro Porteño e tem passagens por vários clubes do país vizinho. Será a primeira experiência dele como treinador no Brasil.



continua após publicidade .

Campeão nacional do Paraguai com o Cerro Porteño em 2022, Beto Silvero também ficou em 4° Lugar na Copa Libertadores das América do ano passado pelo time. Ele foi apresentado pelo clube durante entrevista coletiva no auditório da Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

Ele vem para substituir o treinador Márcio Rinaldo, demitido por conta dos maus resultados fora de casa. Ciente da missão de vencer como visitante, Beto Silvero elogiou o plantel e disse que assistiu pelo Youtube os últimos jogos da equipe.



continua após publicidade .

“Venho para conseguir os objetivos da equipe, que é o acesso. Para isso, vamos mudar a mentalidade do jogador, que está com medo de jogar de casa”, disse o treinador, que estreia contra o Cianorte, dia 15 de abril, na casa do adversário.

Ele afirmou que é um técnico que “trabalha sério” e “é exigente”. “Vamos tratar de dar ao time muita agressividade na marcação e intensidade, sobretudo tendo uma ideia de jogo”, afirmou, prometendo ainda atenção à bola parada.

-LEIA MAIS: Semana Santa começa com o Domingo de Ramos; veja programação



continua após publicidade .

O presidente do clube, Danylo Acioli, afirmou que o técnico paraguaio é uma indicação do treinador Cassiano Klein. Atual campeão da Libertadores da América pelo Cascavel, Klein é atual técnico do Joinville Esporte Clube. Beto Silvero fez um estágio com o treinador quando ele ainda estava no Cascavel.

“Somos pioneiros no futsal do Paraná, trazendo um treinador estrangeiro. Ele (Beto Silvero) ganhou tudo no Paraguai, que é um país que também respira o futsal. Acredito que seremos premiados com o trabalho do professor no final do ano, com o acesso à Série Prata”, afirma Acioli. Ele afirma que a indicação do treinador Cassiano Klein foi fundamental para o acerto. “O Cassiano é considerado hoje um dos melhores treinadores de futsal do país”, completou. Assista: null - Vídeo por: Reprodução Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News