Apucarana Futsal confirma novo amistoso contra o Corinthians

O Apucarana Futsal confirmou, através das redes sociais nesta quinta-feira (11) um amistoso contra o Corinthians como forma de preparação para a Série Prata do Campeonato Paranaense de 2024. No ano passado, as equipes também se enfrentaram no ginásio do Lagoão, com vitória dos paulistas por 5 a 1.

O clube informou que ainda não foram definidos a data e horário da partida, que deve ser realizada em fevereiro, após o Carnaval. Mais informações, incluindo sobre a venda dos ingressos, ainda serão divulgadas.

Amistoso de 2023



O Timão goleou a equipe apucaranense por 5 a 1 em março do ano passado, em confronto também de caráter preparativo para a temporada de ambas as equipes.

Um grande público esteve no Lagoão e pôde acompanhar os gols do Corinthians, marcados por Daniel (2), Canabarro (2) e Leozinho (contra), e de Marcinho, que fez o tento de honra da agremiação da casa.

