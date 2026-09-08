Apucarana Futsal confirma confronto contra o Ibiporã nas oitavas da Série Prata

Dragão do Norte encerrou a etapa inicial com 47 pontos e fará o jogo de volta do mata-mata no Complexo Estação Cidadania, no dia 26 de setembro

O Apucarana Futsal encerrou a primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense com uma goleada de 6 a 1 sobre a Apaf, de Paranaguá. A partida, válida pela 30ª e última rodada da etapa classificatória, foi disputada no sábado no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em Apucarana. Com a classificação para as oitavas de final garantida de forma antecipada, o "Dragão do Norte" consolidou a sétima posição geral, somando 47 pontos, e agora se prepara para enfrentar o Ibiporã no início do mata-mata.

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O primeiro confronto das oitavas de final contra o Ibiporã está marcado para o dia 19 de setembro, no Ginásio de Esportes Munhecão, enquanto a partida de volta e decisão da vaga acontecerá no dia 26, novamente no Estação Cidadania. A equipe treinada por Crystiano Roberto chega embalada pelo bom desempenho ofensivo do último jogo, que teve gols de Formiga, autor de dois tentos, Igor Santos, Arthur, Eduardo Gogó e Biel, que marcou em sua estreia. Pelo lado da equipe do Litoral, comandada por Fábio Lucas Corrêa, a derrota manteve o time na 13ª colocação com 31 pontos, resultado que obriga a Apaf a disputar o Torneio da Morte para evitar o rebaixamento, juntamente com Medianeira, Mariópolis e ABL/Campo Mourão.

A campanha do Apucarana Futsal nesta fase inicial totaliza 30 jogos, com um retrospecto de 14 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. O saldo da equipe reflete um ataque produtivo, com 77 gols marcados contra 60 sofridos. O setor ofensivo tem sido liderado por Igor Santos, principal artilheiro do clube no torneio com 15 gols, seguido por Mateus Ferro com 13, Arthur com nove e Paulinho com seis anotações.

O encerramento da 30ª rodada também definiu o panorama completo da próxima fase. Além do embate entre Apucarana Futsal e Ibiporã, as oitavas de final contarão com os confrontos entre Xavantes e São Joseense, Fazenda Rio Grande e Palotina, e Clevelândia contra Prudentópolis. As agremiações que avançarem nesses duelos encontrarão nas quartas de final as equipes do Cândido de Abreu, Mangueirinha, Coronel Vivida e Capanema, que já asseguraram suas vagas diretas devido ao melhor desempenho.

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A definição das posições finais ocorreu após os demais jogos da rodada, que registraram o empate de 5 a 5 entre Medianeira e Prudentópolis, e as vitórias do Mangueirinha sobre o Mariópolis por 2 a 1, do Cândido de Abreu contra o São Joseense por 2 a 1, do Ibiporã sobre o Coronel Vivida por 2 a 0, do Clevelândia diante do Palotina por 3 a 1, do Fazenda Rio Grande contra a ABL por 4 a 0 e do Xavantes sobre o Capanema por 6 a 4.