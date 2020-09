Apucarana Futsal começa a jogar em setembro - TNOnline

Continua após publicidade

O time apucaranense SICOOB-DANES APUCARANA FUTSAL está montado e pronto para estrear na série bronze do Campeonato Paranaense. Em razão da pandemia, a Federação agendou o início da disputa para setembro.

Cerca de vinte equipes de todo o Estado vão participar da competição. Os times jogam entre si em turno e returno. Com as 16 equipes classificadas, formam-se as oitavas de final, quartas, semi e final, sendo todas em jogos de ida e volta.

O presidente do Apucarana Futsal, Luiz Fernando Milan, diz que o desafio agora é conseguir o restante dos patrocínios para custear as despesas do time. “Temos 16 jogadores e mais a equipe técnica. Além da folha, teremos vários custos durante o campeonato”, frisa Milan.

A ACIA é a apoiadora do time. Segundo o presidente da entidade, Jayme Leonel, é uma forma de levar o nome da cidade de forma positiva para todo o Estado. “Vale ressaltar, que o Apucarana Futsal tem um importante trabalho social, junto as crianças carentes”, destaca Leonel.

Nos próximos dias o Departamento de Marketing do time estará visitando associados da ACIA em busca de apoio. “Queremos que as empresas adquiram cotas de patrocínio, no valor mensal de R$ 50.00. Além de ajudar o time, cada apoiador receberá 20 máscaras personalizadas com a logo do time e da empresa patrocinadora”, ressalta Fernando Milan.

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, reforça que o valor será de grande ajuda para o projeto. “O Apucarana Futsal tem a frente empresários sérios e comprometidos e, em sua base vários jogadores apucaranenses, sendo este um projeto a longo prazo. O projeto envolve uma reforma em um dos símbolos de Apucarana, que é Ginásio do Clube 28”, diz Leonel.

As empresas interessadas em apoiar o Apucarana Futsal poderão entrar em contato com a ACIA

Foto: Reprodução

.