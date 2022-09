Apucarana Futsal busca 3ª posição na última rodada da primeira fase

Da Redação

Apucarana Futsal durante treinamento no Ginásio Lagoão

Com a classificação já garantida, o Apucarana Futsal joga neste sábado (24) a última rodada da primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. A equipe recebe o Cianorte, às 20h30, no Ginásio de Esportes Lagoão.

Com as duas primeiras colocações já definidas, a briga pela terceira posição ainda é disputada por quatro equipes nessa 26ª rodada. O time apucaranense se encontra na quarta colocação, com 36 pontos, mesma pontuação do Mangueirinha, terceiro colocado, que está à frente pelo saldo de gols. Apaf, com 34, e Medianeira, com 33, também estão na disputa.

Entre as 13 equipes do torneio, oito se classificam para a próxima etapa, que formará dois grupos de quatro times, em mais uma fase de pontos corridos. O visitante Cianorte, oitavo colocado, encara a partida como uma 'final' e defende a posição das equipes de fora da zona de classificação para se ir à próxima etapa.

O treinador Márcio Rinaldo recebeu dois novos jogadores para o restante da temporada. Tratam-se do pivô Erico e do fixo ala Feltrin. Além deles, o técnico terá a disposição para a partida os jogadores: Gaburro, Kauan, Cleison, Guilherme, Cabo, Rodrigo, Lourinho, Soldado, Danilinho, Adryan, Lucas Hirose, Sabará e Luan.

