Apucarana Futsal apresenta novo reforço para o restante da temporada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O pivô Lucas dos Santos Rozendo da Silva, conhecido como Soldado, foi anunciado

Nesta quarta-feira (27), a equipe do Apucarana Futsal apresentou um novo reforço. O pivô Lucas dos Santos Rozendo da Silva, conhecido como Soldado, foi anunciado. O jogador, que já fez o primeiro treino junto com a equipe, estava atuando no Palmas Esportes, que disputa a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal.

continua após publicidade .

O Sicoob Danês Apucarana ocupa a terceira colocação na tabela e folga nessa 18ª rodada da Série Prata, que conta com os seguintes Jogos:



São José dos Pinhais x São Miguel Futsal (Sexta 29/07) (18ª Rodada)

continua após publicidade .

Coronel Futsal x Cianorte Futsal (Sábado 30/07) (18ª Rodada)

Colombo Futsal x Seleto Maringá (Sábado 30/07) (18ª Rodada)

Guaíra Futsal x Quedas do Iguaçú (Sábado 30/07) (18ª Rodada)

continua após publicidade .

APAF Paranaguá x Medianeira Futsal (31/07) (19ª Rodada)*

Medianeira Futsal x MEC Mangueirinha (Sábado 06/08) (18ª Rodada)**

Toledo Futsal x APAF Paranaguá (Sábado 20/08) (18ª Rodada)**

continua após publicidade .

Pela primeira vez no ano, o Apucarana manda seu jogo em uma quarta-feira, e o técnico Márcio Rinaldo convoca o torcedor para o grande desafio. “Mesmo saindo do padrão dos jogos aos sábados, esperamos um grande público para essa próxima quarta-feira (3), pois em casa em todos os jogos até agora a nossa torcida tem dado espetáculo e feito a diferença, sendo o 6º jogador, empurrando a nossa equipe, e acredito que agora não será diferente diante do São Miguel, um grande adversário, atual líder do campeonato, garantia de um grande jogo! E tenham certeza de que vamos entrar em quadra para honra o nome da cidade, sair com a vitória e os 3 pontos", disse.

A equipe apucaranense espera contar com todos seus reforços já para o próximo jogo, dia 3 de agosto, quando enfrenta a equipe do São Miguel Futsal, atual líder do campeonato. O jogo será no Ginásio de Esportes do Lagoão, às 19h30. “Estamos trabalhando exaustivamente para que tenhamos em quadra Sabará e Gaúcho, que dependem de liberação no BID por conta da transferência internacional, e do pivô Lucas Soldado, que se apresentou nessa quarta-feira”, afirma Milan, dirigente da equipe.

Siga o TNOnline no Google News