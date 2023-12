Apucarana Futsal anuncia saídas de treinador e seis jogadores

Luiz Henrique, técnico do Apucarana, não comanda mais a equipe

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Apucarana Futsal anunciou em suas redes sociais as saídas do treinador Luiz Henrique e de seis atletas que atuaram pelo clube durante a Série Prata do Campeonato Paranaense. A publicação de despedida e agradecimento foi feita na quinta-feira (30).

continua após publicidade

"O Dragão agradece a cada um que acreditou no projeto e desempenhou sua função dentro ou fora de quadra. Desejamos sucesso no próximo ano a todos que deixam o clube, neste momento", disse a postagem.

-LEIA MAIS: Equipe apucaranense de karatê fica em 4º lugar no Paranaense

continua após publicidade

Os atletas que deixam o clube são: Biru, Bolada, Dodo, Nico, Pica-Pau e Rezala.

O Apucarana Futsal foi desclassificado da Série Prata de 2023 nas semifinais para o Mariópolis. O time caiu na mesma fase nos últimos três anos. Se avançasse à decisão do campeonato, garantiria a vaga à Série Ouro de 2024.

O técnico Luiz Henrique chegou ao Apucarana em julho com moral. Ele foi o comandante do São Miguel do Iguaçu, campeão da Série Prata de 2022.

Siga o TNOnline no Google News