Apucarana Futsal anuncia reforço para o restante da temporada

Ederson Pinheiro da Cruz, também conhecido como 'Gaúcho', é o novo reforço do Apucarana Futsal

O Apucarana Futsal anunciou neste sábado (11) mais um reforço para a temporada de 2022. O pivô Ederson Pinheiro da Cruz, também conhecido como 'Gaúcho', ajudará a equipe para chegar no sonhado acesso para a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal.

"Fala rapaziada aqui quem fala e o pivô Gaúcho, passando pra dizer que estou fechadão com a rapaziada do Apucarana, estou feliz e muito motivado pra esse novo desafio em minha vida, e não vejo a hora de vestir o manto do dragão e sentir o clima lindo dessa torcida maravilhosa", disse o pivô no anúncio do clube nas redes sociais.

Gaúcho tem passagens por diversos clubes na carreira, tanto no Brasil, como fora dele, em times da Ásia e da Europa. O atleta, inclusive, foi bicampeão no Irã, venceu três vezes a copa na Letônia a uma vez do campeonato nacional.

O próximo compromisso do Sicoob Dânes Apucarana na Série Prata será dia 18 de junho, fora de casa, contra o Cianorte, no Ginásio Tancredo Neves, às 20h.