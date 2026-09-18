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Apucarana Futsal abre playoffs da Série Prata contra o Ibiporã em jogo com torcida única

Regulamento da Federação Paranaense veta torcida mista no jogo de ida, marcado para as 20h; partida de volta será no dia 26, no Estação Cidadania

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana Futsal abre playoffs da Série Prata contra o Ibiporã em jogo com torcida única
Autor Renan Borges, goleiro do Apucarana Futsal - Foto: Reprodução/Instagram

O Apucarana Futsal inicia a disputa das oitavas de final da Série Prata do Campeonato Paranaense neste sábado (19), às 20h, em confronto contra o Ibiporã, no Ginásio de Esportes Munhecão. O duelo de ida do mata-mata terá uma restrição importante nas arquibancadas, já que o regulamento da Federação Paranaense de Futsal proíbe a presença de torcida mista nas partidas de playoff. Com a determinação, o acesso ao ginásio em Ibiporã será destinado exclusivamente aos torcedores do time da casa.

-LEIA MAIS: Paróquias de Apucarana fazem coleta de eletrônicos e óleo neste sábado

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A partida de volta, que definirá quem avança à próxima fase da competição estadual, está programada para o dia 26 de setembro. O duelo decisivo acontecerá sob os domínios do time apucaranense, no Complexo Esportivo Estação Cidadania.

O Dragão do Norte chega com moral para o início dos playoffs após encerrar a primeira fase com uma expressiva goleada de 6 a 1 sobre a Apaf, de Paranaguá, no último sábado. Sob o comando do técnico Crystiano Roberto, a equipe mostrou força ofensiva com gols de Formiga, que marcou duas vezes, Igor Santos, Arthur, Eduardo Gogó e Biel. O resultado consolidou o Apucarana na sétima posição geral da etapa classificatória, somando 47 pontos em 30 jogos, com um retrospecto de 14 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Um dos trunfos da equipe para buscar a classificação fora de casa é o setor ofensivo, que já balançou as redes 77 vezes e sofreu 60 gols. O ataque apucaranense tem como principal referência o jogador Igor Santos, artilheiro do clube no torneio com 15 gols, seguido de perto por Mateus Ferro, com 13, Arthur, com nove, e Paulinho, com seis anotações.

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O vencedor do confronto entre Apucarana e Ibiporã avançará para as quartas de final, fase em que já aguardam as equipes do Cândido de Abreu, Mangueirinha, Coronel Vivida e Capanema, classificadas de forma direta pelo melhor desempenho.

O panorama das oitavas de final da Série Prata se completa com os embates entre Xavantes e São Joseense, Fazenda Rio Grande e Palotina, além de Clevelândia contra Prudentópolis.

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Apucarana Campeonato Paranaense Futsal Ibiporã playoffs Série Prata
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