Apucarana: frio começa perder intensidade a partir desta 2ª

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou mínima de 15ºC

De forma gradual, o frio perde intensidade nesta segunda-feira (1) no Paraná. O amanhecer ainda é de temperaturas amenas em várias cidades do Estado, mas, ao decorrer do dia, haverá uma amplitude térmica, que influencia na elevação das temperaturas.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começa com tempo firme. Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, não deve registrar chuva nesta segunda-feira, mesmo tendo amanhecido sob nuvens.

Ainda conforme o Simepar, a temperatura mínima obtida foi de 15ºC. Durante a tarde, os termômetros podem registrar máxima de 27ºC.

continua após publicidade .

Região

A segunda-feira também será nebulosa em Jandaia do Sul. O município não registrará chuva. As temperaturas devem variar entre 11ºC e 26ºC.

O tempo será um pouco mais quente do que no dia anterior em Ivaiporã. Ao amanhecer, a cidade obteve mínima de 12º, e durante a tarde a máxima pode chegar aos 25ºC.

Não deve chover em Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News