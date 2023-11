Apucarana: Frei Gilson vai celebrar missa devocional à N.S. de Lourdes

Siga o TNOnline no Google News

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana (PR), anunciou nesta quarta-feira (22), a realização de uma missa devocional à padroeira da cidade. A celebração, marcada para o dia 11 de dezembro será presidida pelo Frei Gilson, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de São Paulo. O religioso que também é cantor soma mais de 4,2 milhões de inscritos no Youtube e mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

A missa devocional à Nossa Senhora de Lourdes começa às 19 horas, com oração do Santo Terço em frente à catedral, procissão luminosa e benção do santíssimo sacramento.

