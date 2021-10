Da Redação

As estufas de produção de flores em Apucarana estão a todo vapor para atender a demanda do Dia de Finados, lembrado em 02 de novembro. Neste ano, são cerca de 300 mil vasos de crisântemos comercializados, que devem abastecer grandes redes de supermercados em todo o Paraná, São Paulo e Mato Grosso. A expectativa de vendas para este ano é pelo menos 15% maior do que no ano passado, segundo produtor.

continua após publicidade .

“A pandemia nos afetou bastante no ano passado, como tudo era incerto, não sabíamos como seriam as restrições da data, e as negociações foram feitas em cima da hora, a produção e as vendas foram menores do que de costume. Este ano esperamos uma recuperação com vendas de 10 a 15% maiores”, disse Luiz Guilherme Metta, produtor apucaranense.

Segundo ele, um dos desafios da produção deste ano foi o clima seco. Ele conta que a falta de chuvas ou excesso delas, atrapalha o desenvolvimento das flores. “Este ano nos exigiu mudanças no manejo e mais trabalho na produção. O clima seco exige maior atenção para o desenvolvimento das flores por conta de doenças e pragas. Mesmo assim, conseguimos nos adaptar e garantimos 100% da produção”, contou Metta.

continua após publicidade .

Parte da produção já começou a ser enviada para os destinos Brasil a fora. O cultivo dos crisântemos para a data de finados leva aproximadamente 4 meses até chegar ao ponto de comercialização, o que, segundo o produtor, demanda contratação de mão de obra. “Geralmente trabalhamos com até 15 pessoas ao longo do ano, mas no período da produção e embarque dos crisântemos chegamos a dobrar o número de funcionários. Hoje temos cerca de 40 pessoas trabalhando para atender a demanda”, revelou o produtor.

ASSISTA:

Apucarana fornece flores para três estados; assista - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .