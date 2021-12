Apucarana forma 5ª turma na Residência Multiprofissional

Da Redação

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana formou nesta quinta-feira (23), a 5ª turma do Programa de Residência Multiprofissional, em cerimônia realizada no Cine Teatro Fênix. Receberam o certificado 25 profissionais que se especializaram nos programas de residências de Atenção Básica, Enfermagem Obstétrica e Saúde Mental.

Os formandos iniciaram o curso em março de 2020. O programa de residência multiprofissional da AMS já formou 105 profissionais. São enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas e assistentes sociais que durante esse período de especialização reforçaram as equipes de saúde da AMS, atuando na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na Autarquia Municipal de Saúde, Hospital da Providência e Hospital Materno Infantil.

Apucarana é um dos poucos municípios que disponibiliza residência multiprofissional e médica no Paraná. O credenciamento dos programas de residência médica e multiprofissional pela Autarquia Municipal de Saúde, junto ao governo federal, foi oficializado em 2016. A conquista do ex-prefeito Beto Preto, atual secretário de Estado da Saúde, consolidou Apucarana como pólo na formação de profissionais na área da saúde.

“Esta formatura tem valor ainda muito mais especial. Cada um de vocês teve que seguir em frente com a residência se adaptando uma nova realidade na prestação de serviço público da saúde que a pandemia da Covid-19 exigia. Vocês superaram cada um dos obstáculos. Sucesso a todos esses excelentes profissionais”, desejou a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), Angélica Ferreira Domingues, agradecendo ao prefeito Junior da Femac pelo apoio aos três programas de residência, bem como aos tutores e preceptores que fizeram acontecer cada um dos cursos.

O prefeito Junior da Femac destacou a atuação da Autarquia Municipal de Saúde na área de ensino e pesquisa. “É um trabalho realizado com grandeza e que orgulha nossa saúde e cidade. Vejo no rosto de cada um de vocês uma expressão de vitória. É a turma que não desistiu, não de dobrou ao vírus da Covid-19 e salvaram vidas. Formandos, vocês levam a bagagem da superação”, afirmou o prefeito.

A Autarquia Municipal de Saúde, discursou o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega. "Cumpriu com sucesso mais uma etapa na capacitação de profissionais para o mercado de trabalho voltado ao atendimento de saúde do SUS. Nossos programas de residências engrandecem a Autarquia de Saúde e a nossa cidade. É um trabalho na área de ensino e pesquisa que conta com total apoio do prefeito Junior da Femac, um gestor que liderou o time da saúde no enfrentamento desta pandemia.”

O Programa de Atenção Básica formou 17 profissionais, sendo 3 profissionais de educação física; 3 enfermeiros; 3 fisioterapeutas; 3 nutricionistas; 3 psicólogos; e 2 cirurgiões dentistas. No Programa de Saúde mental receberam o certificado 2 assistentes sociais; 2 enfermeiras; e 2 psicólogos. E ainda no Programa de Enfermagem Obstétrica foram 2 enfermeiras.

A cerimônia de formatura contou com a presença do superintendente da Atenção Básica da AMS e coordenador da Comissão de Residência Médica, Odarlone Orente; do vereador Toninho Garcia; familiares e amigos dos formandos.