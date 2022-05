Apucarana firma termo de cooperação de crédito; veja

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana firmou nesta sexta-feira (27) termo de intenção de cooperação de crédito com a Garantinorte. Trata-se de uma ação que visa estimular o desenvolvimento e o crescimento econômico de Apucarana no pós-pandemia. Com o aporte de R$1 milhão do município – mediante aprovação do Legislativo – a garantidora de crédito Garantinorte, poderá disponibilizar até R $10 milhões para microempreendedores de Apucarana.

A Garantinorte é uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), que atua no Norte do Paraná. E, com o aporte de recursos públicos, poderá avaliar e liberar cartas de garantia para que pequenos empreendedores possam obter empréstimos junto a cooperativas de crédito, que atuam no Município, tais como o Sicred, Cresol, Sicoob Aliança, Unicred e Uniprime.

A Garantinorte já obteve aportes de recursos das prefeituras de Curitiba, Maringá, Londrina e Toledo. Agora, Apucarana também quer viabilizar créditos a custos mais baixos e acessíveis para MEIs, micros e pequenos empreendedores.

O evento de assinatura de cooperação, que agora segue para discussão e votação na Câmara Municipal, reuniu no gabinete do prefeito, dirigentes de cooperativas de crédito do Sicredi, Sicoob, Unicred, Cresol, Uniprime, e diretoria da Associação Comercial, Industrial e Comércio de Apucarana (ACIA), além de representantes do SEBRAE, de sindicatos, secretários municipais e vereadores.

A decisão do prefeito Junior da Femac de disponibilizar R$1 milhão de aporte financeiro junto a Garantinorte foi elogiada pelas lideranças presentes. “Obrigada pelo apoio aos nossos empreendedores. É a oportunidade de crédito que muitos não teriam outra forma de obter e irá garantir a viabilidade de muitas empresas de Apucarana”, observa o secretário da Indústria e Comércio, Edson Estrope.

“Parabenizo por este aporte financeiro que, com certeza, vai contribuir para o crescimento do município. Uma grande ajuda para o nosso comércio e os empreendedores”, destaca o presidente do Cresol Norte do Paraná, Claudomiro Garcia.

De acordo com o prefeito Junior da Femac o termo de cooperação de crédito que assinou junto da Garantinorte visa “captar toda energia do empreendedorismo em Apucarana e será um exemplo que será seguido em todo Vale do Ivaí. São R$10 milhões de crédito facilitado para as empresas de Apucarana. O DNA de Apucarana é empreendedor. Os nossos pioneiros vieram para nossa cidade como uma decisão de vida.”

Diretora executiva da Garantinorte Joyce Giron reforça que a prefeitura de Apucarana está incentivando os MEIs, as micro, pequenas e médias empresas, por meio do fundo garantidor, a buscar acesso ao crédito. “Quando a pessoa chega com uma garantir em uma instituição financeira tem acesso às melhores taxas. O empresário apucaranense vai ter acesso ao crédito nas cooperativas parceiras, as melhores taxas e as melhores condição”, garante Joyce.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) será o ponto de apoio aos empresários interessados no crédito. “Na entidade, uma consultora irá orientar quais documentos necessários e ajudar no processo de acesso ao crédito. Vale ressaltar que a Garantinorte cobra uma taxa única pelo serviço, mas somente quando o crédito é liberado. Sendo que, se a empresa for associada a ACIA tem desconto de 50% na mesma”, diz Joyce.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, ressalta que este convênio era uma luta antiga da associação comercial. “Há anos tentamos conseguir a liberação deste recurso para estabelecer o convênio com a Garantinorte. Mas tudo tem a hora certa. E como é bom ver que este valor vai ajudar nossas empresas, que precisam de empréstimos mais rápidos e com taxas mais competitivas do que as encontradas nos bancos tradicionais. Agradecemos ao prefeito Junior da Femac pelo apoio e empenho em agilizar o processo e já anunciar um aporte importante que os empresários precisam e merecem neste momento de retomada”, frisa Faganello.

O gerente da Regional Norte do Sebrae Paraná, Fabricio Bianchi, por sua vez, destaca que a Garantinorte nasceu no sistema, porque os empresários necessitavam também deste suporte financeiro. “Além das consultorias e treinamentos, víamos que os empresários não conseguiam prosperar porque estavam com financiamentos abusivos. Com este convênio de crédito público privado, onde o recurso fica disponível nas Cooperativas, os empreendedores conseguem taxas mais competitivas para manter e prosperar seus negócios”, diz Fabrício.

