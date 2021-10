Da Redação

Apucarana firma parcerias com a TV Paraná Turismo

O prefeito Junior da Femac visitou a sede da TV Paraná Turismo em Curitiba e foi recebido pela diretora de relações institucionais, Danielle Ceni, e também se avistou com o jornalista Hudson José. No encontro o prefeito fez questão de agradecer à equipe da TV Paraná Turismo pelo “belíssimo” vídeo produzido sobre Apucarana (link – youtube.com.pr/Apucarana) -, suas belezas naturais, atrativos turísticos e potencialidades econômicas.

Conforme explicou Junior da Femac o contato com a direção da TV Paraná Turismo foi para firmar novas parcerias com esse importante canal de comunicação ligado ao Governo do Estado. “Apucarana vivencia uma boa fase de desenvolvimento na retomada da economia no pós-covid. Estamos atraindo importantes empreendimentos industriais e comerciais, além de investir no fortalecimento do turismo com novos roteiros como a serra de Apucarana – com sua vinícola -, a Estrada Bela e os parques Jaboti e Raposa”, comentou o prefeito.

Segundo ele, uma boa parceria está sendo firmada com a TV Paraná Turismo, para que Apucarana seja ainda mais conhecida em todo o Estado, como maior pólo de produção de roupas, com destaque para o boné, jeans e camisetas. “Também queremos ampliar a divulgação das nossas belezas naturais, novos roteiros turísticos, nossa gastronomia e nossa força econômica”, anunciou Junior.