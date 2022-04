Da Redação

Apucarana firma convênio com polo da UNIASSELVI

A prefeitura de Apucarana acaba de firmar mais uma parceria com uma instituição de ensino superior que garante desconto nas mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação aos servidores municipais. Trata-se da UNIASSELVI (Centro Universitário Leonardo Da Vinci), polo Apucarana, que oferece mais de 150 cursos presenciais e a distância nas mais diversas áreas. Mais informações acessar o link https://portal.uniasselvi.com.br/graduacao/pr/apucarana

continua após publicidade .

A parceria foi firmada durante a visita da coordenadora do polo de Apucarana da UNIASSELVI, Aline de Melo, ao prefeito Junior da Femac. “Estamos sempre abertos a tudo que puder ajudar os nossos servidores a se qualificar e aprimorar a sua formação. Quem ganha com isso é o município, que presta um atendimento com profissionais que investem na sua capacitação”, avalia Junior da Femac.

Aline de Melo informa que a UNIASSELVI oferta ainda mais de 600 cursos gratuitos de aperfeiçoamento que podem ser conferidos pelo link portal.uniasselvi.com.br/cursolivre. “Estamos colocando em prática o programa “Autismos presente”. A iniciativa é voltada a formação gratuita para profissionais da educação sobre inclusão escolar, abordando temas como autismo e relacionamento familiar; autismo e os desafios de aprendizagem e inclusão; e sensibilização e conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, explica Aline. Para participar acesse ao site:www.autismospresente.uniasselvi.com.br.

continua após publicidade .

O polo da UNIASSELVI em Apucarana está localizado na Avenida Santa Catarina, 1710, Jardim Apucarana. Telefone: 3426-7800.