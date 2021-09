Apucarana finaliza projeto da rotatória da “Cristo Profeta”

Da Redação

A prefeito de Apucarana, Junior da Femac, anunciou que está dando continuidade à implantação de rotatórias para dinamizar o trânsito na cidade. O próximo local a receber o dispositivo será a confluência de ruas situada nas proximidades da Igreja Cristo Profeta.

Detalhes do projeto foram discutidos nesta quinta-feira (30) pelo prefeito e pelo engenheiro João Victor Scarlatto, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

A rotatória será implantada na confluência das avenidas Irati e Pirapó com a Rua Antônio José de Oliveira. “É um local que possui um grande fluxo de veículos, inclusive de caminhões. Estamos projetando o dispositivo para que até carretas monobloco de entre eixos longos possam manobrar com tranquilidade”, salienta o prefeito Junior da Femac.

O engenheiro explica que a rotatória deverá ter seis metros de largura, com duas faixas de rolamento. “Para que os caminhões possam manobrar com segurança, vamos instalar uma saia de concreto zebrada junto da rotatória”, adianta Scarlatto.

O prefeito Junior da Femac lembra que as rotatórias já ajudaram a dinamizar o trânsito em outras regiões da cidade, como as instaladas na Avenida Central do Paraná, na transposição da linha férrea, e ainda as que foram implantadas em frente à nova unidade do Muffato, no Bairro da Igrejinha, e nas imediações do Colégio São José.