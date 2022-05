Apucarana finaliza praça em homenagem aos Oblatos

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana deve inaugurar nos próximos dias a revitalização da Praça Duque de Caxias, junto à Rua Padre Severino Cerutti, nas imediações do Colégio São José. O local, que no ano passado teve suas dimensões remodeladas para resolver o conflito viário existente no local, está recebendo novamente todos os equipamentos típicos de um logradouro público e estruturado para receber monumentos em homenagem aos 100 da presença dos Oblatos de São José no Brasil, celebrados em 2019.

Segundo medição recente realizada pela Secretaria Municipal de Obras, a empreiteira licitada para o serviço já cumpriu 90% do cronograma e deve honrar todo o contrato dentro dos próximos dias, possibilitando ao município agendar a inauguração. “De todo o cronograma previsto, resta a ativação da iluminação pública, que deve acontecer ainda nesta sexta-feira, e a execução do paisagismo. O monumento já está pronto e deve ser instalado no local próximo da data da entrega oficial”, detalha Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras.

Em vistoria ao canteiro de obras, o prefeito Júnior da Femac verificou a execução dos serviços já concluídos: reforma das calçadas e construção de novos passeios, instalação de piso tátil, bancos e mesas de xadrez, caminho sensorial e lixeiras. “Está ficando um local realmente aprazível, digno de homenagem aos oblatos de São José, que são pessoas muito importantes para a nossa comunidade”, destaca o prefeito.

Os primeiros oblatos missionários são oriundos da Itália, de onde partiram no dia 15 de setembro de 1919, chegando ao Rio de Janeiro no dia 5 de outubro e, em 17 de outubro, em Curitiba. “Em Apucarana e região os oblatos de São José atuam a mais de 70 anos contribuindo com a evangelização e com a educação por meio do Colégio São José e do Centro Educacional Infantil O Girassol”, assinala Júnior da Femac, frisando que o projeto de revitalização da Praça Duque de Caxias contempla dois monumentos que prestam homenagem aos 100 anos da presença dos Oblatos de São José no Brasil e dos mais de 70 anos da atuação na cidade e região.

“No centro da praça teremos um monumento em referência a São José Marello, fundador dos Oblatos de São José. A estrutura lembra um livro com várias páginas e tem inscrita a frase de São José Marello: A caridade deve predominar sobre todas as nossas ações, ela consolida a fé, aumenta a esperança e nos une mais intimamente a Deus”, revela o prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, o segundo monumento abrigará uma cápsula do tempo, na qual serão guardadas mensagens dos Oblatos e outras pessoas para posteridade. “Esta cápsula só será aberta no ano de 2070”, relata.

O investimento promovido pela prefeitura é oriundo do Ministério do Turismo. “São quase R$ 250 mil conquistados pelos Oblatos de São José de Apucarana por emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly”, relata o prefeito, salientando que após a inauguração, além de ser um local de visitação, a praça irá sediar a realização de eventos religiosos. “Esse projeto é uma demonstração do carinho que apucaranenses têm pelo trabalho dos Oblatos de São José”, conclui Júnior da Femac. A empreiteira vencedora da licitação foi a Pires Construções e Engenharia Ltda, de Apucarana.