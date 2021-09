Apucarana finaliza plano de melhoria da gestão

Da Redação

O Comitê Interno de Aplicação do MEG-Tr (Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União) junto ao Município de Apucarana apresentou nesta quinta-feira (23/09), ao prefeito Junior da Femac, a versão final do Plano de Melhoria da Gestão. O documento, formatado por técnicos das diversas secretarias e autarquias municipais, contém planejamento de inovação, bem como melhoria de programas e políticas públicas já em andamento, e será encaminhado digitalmente até o final do mês para apreciação do Ministério da Economia.

Programa de excelência em gestão, de padrão internacional, o MEG-Tr visa aumentar a eficiência e a efetividade das ações executadas pelos entes públicos em todo o Brasil. A adesão de Apucarana aconteceu em final de julho, com assinatura do termo pelo prefeito Junior da Femac. “Trata-se de um instrumento oferecido pelo Governo Federal que está dentro do que Apucarana já busca nos últimos anos, ou seja, desenvolver uma cultura organizacional em todas as secretarias. Planejar para que tudo que for executado tenha um início, um meio e um fim e, certamente, a partir desta implantação do MEG-Tr, a administração e a população vão ganhar muito, tendo acesso a um serviço público executado com qualidade, eficiência e resultado esperado”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Na prática, a metodologia do MEG-Tr oferece às instituições a possibilidade de avaliar as práticas e os resultados de gestão, identificar oportunidades de melhoria, elaborar planos e monitorar ações. “Apucarana tem um prefeito que sabe a importância do planejamento e isso é um diferencial muito relevante, que na ponta vai se traduzir em serviço público de qualidade à disposição da população”, disse Sueli Pereira, secretária Municipal da Fazenda, que também integra o comitê de aplicação.

As iniciativas elencadas pela prefeitura dentro do Plano de Melhoria da Gestão, abrangem obras, programas e políticas públicas em todas as secretarias e autarquias e serão avaliadas por um grupo externo ao Ministério da Economia, gerando uma certificação do nível de gestão municipal junto ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública, do Governo Federal. “Para ver as coisas acontecendo não há outro caminho. Quando se planeja, o trabalho acontece e é percebido”, concluiu o prefeito Junior da Femac, ressaltando recentes premiações e ranqueamentos de Apucarana.

“Pelo trabalho realizado pela atual administração, Apucarana ocupa hoje o 4o lugar no Paraná, o 11o do Sul do Brasil e o 41o lugar no ranking nacional de “Cidades Inteligentes” da Connected Smart Cities 2021. Somos o 4º lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem o melhor ensino público do país, segundo aponta o Prêmio Band Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Televisão e o Instituto Aquila, e isso é resultado do planejamento de gestão em execução. Com o MEG-Tr vamos avançar ainda mais, consolidando a cultura organizacional e de governança interna”, concluiu o prefeito Junior da Femac.