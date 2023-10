Apucarana fica em terceiro lugar no Campeonato Paranaense de Karatê

Representada por 25 atletas, a Academia Kime, de Apucarana, obteve a terceira colocação na classificação geral do Campeonato Paranaense de Karatê, disputado no último final de semana no Centro de Eventos Armando Trindade em Paranavaí (Noroeste do Estado). A competição, que foi realizada nos estilos de kata e kumite e, também por equipes, contou com a presença de atletas de 26 associações de todo o Estado.

A Associação Kemtiam, de Paranavaí, foi campeã com 164 pontos, seguida pela Academia Fernandes, de Curitiba, com 162. A “Kime” somou 161.

“Foi uma competição muita acirrada, equilibrada e disputada ponto a ponto. Ficamos felizes com o nosso desempenho e terminamos a competição com 12 medalhas de ouro, 12 de prata e cinco de bronze. Também conquistamos nove troféus de primeiro lugar por categoria”, destaca o professor Gerson Munhoz da Costa, da Academia Kime.

Foram campeões em suas categorias os apucaranenses Gabriel Jesus Vieira, Paulo Roberto Guimarães, Felipe Galan, João Victor Paiva Grilo, André Firmo Rodrigues, Amauri Pereira dos Santos, Gabriel Firmo Rodrigues, Eduardo Paiva de Andrade, Hugo Bernardes da Silva, Adilson Bueno, Matheus da Silva Bueno e Kallel Daniel de Assis.

Na segunda colocação ficaram os atletas David Henrique de Oliveira, Arthur Bernardes da Silva, Nicolas Grochowski, Emanuelly Bernardes da Silva e Géssica Bergossi da Costa.

Já os karatecas Anthony Saiazi da Silva, Isabela Santos de Oliveira e Maria Júlia Andrade de Paiva Grillo terminaram o campeonato na terceira posição.

A “Kime”, que na disputa do Campeonato Paranaense teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, também foi representada pelos atletas Pedro Rafael Zanon, Pedro Henrique Capelari, Naomi Beatriz Caldas, Manuela Moreira de Almeida e Alícia Caldas.

“Os atletas da Academia Kime estão de parabéns pelo resultado alcançado em Paranavaí, mostrando a força e a tradição da nossa cidade no karatê, com a modalidade tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

