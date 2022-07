Apucarana: Festival de Inverno apresenta Quinteto de Metais do Paraná

Da Redação

O Quinteto de Metais do Paraná foi criado em 1993 e, desde então, realiza apresentações com objetivos variados

A programação cultural do 1º Festival de Inverno da cidade de Apucarana apresenta na noite desta terça-feira (19) o Quinteto de Metais do Paraná. O concerto será realizado na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, às 20 horas.

O Quinteto de Metais do Paraná foi criado em 1993 e, desde então, realiza apresentações com objetivos variados, em locais como concertos didáticos, festivais e concertos de gala em teatros de várias cidades do Paraná, ao som de trompetes, tromba, trombone e trombone baixo.

A apresentação desta noite terá a participação de dois solistas ilustres, Nailson Simões e Charles Schluetere, em um repertório que reúne obras vários autores e estilos, das mais tradicionais até as mais inovadoras.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

