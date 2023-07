Apucarana fecha semestre com repasse de 11,7 mil cestas básicas

Ao longo dos primeiros seis meses do ano, o programa de repasse de cestas básicas da Prefeitura de Apucarana somou 11.737 atendimentos. Composto por 11 itens, sendo arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, café, açúcar e sal, biscoito doce, óleo de soja, farinha de milho e sardinha enlatada, o benefício contribuiu na alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria da Assistência Social.

continua após publicidade

O prefeito Júnior da Femac pontua que o Município mantém preocupação constante em relação à segurança alimentar da população. “Além da garantia de alimentos básicos na mesa das famílias socialmente vulneráveis atendidas pelos CRAS, a Prefeitura de Apucarana mantém outros programas, com destaque ao Restaurante Popular, que serve 300 refeições/dia ao custo de R$ 2,00; o Programa Feira Verde, que promove a troca de recicláveis por hortifrutis e, na rede de ensino, alimentação escolar de qualidade com cardápio elaborado por profissionais de nutrição”, destaca o prefeito Júnior da Femac, lembrando ainda do Centro Pop, que serve diariamente refeições a muitas pessoas em situação de rua. “Passamos um período difícil, que foi a pandemia da Covid-19, e continuamos trabalhando para que ninguém jamais passe fome em Apucarana”, acentua o prefeito.

-LEIA MAIS: Apucarana abre inscrições para ‘Caminhada Rural do Bilote’

continua após publicidade

Segundo explica a secretária Jossuela Pirelli, a distribuição de cestas básicas para famílias que necessitam tem um papel crucial na luta contra a fome e a pobreza, além de ser uma importante medida de assistência social que contribui para uma sociedade mais justa e inclusiva. “As mais de 11,7 mil cestas básicas entregues no primeiro semestre chegaram às famílias através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Também foram entregues alimentos durante ações do Programa CRAS Itinerantes, que são visitas aos bairros Fariz Gebrim e Solo Sagrado, comunidades rurais de São Domingos e do Barreiro, bem como aos distritos do Pirapó, Caixa de São Pedro”, informa Jossuela, relatando que cada família integrante dos programas de acolhimento de crianças e adolescentes – Família Acolhedora e Família Guardiã – também recebe mensalmente uma cesta básica através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS).

As famílias habilitadas ao benefício da cesta básica passam por avaliação social junto às equipes técnicas que atuam nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Quem estiver necessitando deste apoio social e ainda não teve acesso à rede de assistência, deve agendar atendimento junto ao CRAS mais próximo de sua residência”, orienta a secretária Jossuela. Segundo ela, o repasse de alimentos é uma importante política pública que tem garantido segurança alimentar e nutricional a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Siga o TNOnline no Google News