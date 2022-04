Da Redação

Apucarana fecha o Campeonato Paranaense de Kartcross 2021

Nesta domingo (20), foi encerrado, no Centro de Velocidade no Contorno Sul, em Apucarana, o Campeonato Paranaense de Kartcross de 2021, quando ocorreram à terceira, quarta e quintas etapas das categorias Pro e Força Livre. A competição contou com pilotos de Apucarana, Arapongas, Novo Itacolomi, Jandaia do Sul, São João do Ivaí, Toledo e Goiânia-GO.

continua após publicidade .

Estiveram presentes o prefeito Junior da Femac, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA), Rubens Gatti, o diretor da entidade, o ex-piloto Délcio Bertasso, e o presidente da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), Camilo Lalin.

Na categoria Força Livre, o piloto Carlos Antônio dos Santos, o Carlão, de Novo Itacolomi, um dos mais experientes do campeonato, obteve a primeira colocação na terceira e quarta etapas, enquanto o jandaiense Leandro Delalibera foi o vencedor da quinta etapa.

continua após publicidade .

O piloto Jeferson Patrick, de Novo Itacolomi, ficou em primeiro lugar na terceira e quinta etapas, e Thiago Ferrari, de Toledo, subiu no lugar mais alto do pódio na quarta etapa.

Durante a semana, a Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) fará o cálculo de pontuação das duas categorias e divulgará o resultado oficial definindo assim os campeões da temporada 2021. Até a disputa da segunda etapa, Carlão liderava a categoria Força Livre e Jeferson Patrick estava na ponta da categoria Pro.

O prefeito Junior Femac prestigiou a prova e entregou troféus aos melhores colocados. “Apucarana tem uma tradição enorme na velocidade na terra, aqui que nasceu às gaiolas para todo o Brasil. A cidade é o berço desse esporte e para nós é um orgulho muito grande estar recebendo essa categoria que é muito organizada. Tenho certeza que terão mais provas na cidade”, destaca o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

O professor Grillo parabenizou os organizadores e os pilotos após a realização das etapas. “Mais uma vez a competição de kartcross foi um sucesso, reunindo pilotos da cidade, região e até com representantes de Goiânia, que deram um brilho especial a prova. Em breve, Apucarana voltará a sediar mais uma etapa, agora válida pelo Paranaense de 2022”, cita o professor Grillo.

O presidente da FPA, Rubens Gatti, enalteceu a disputa do Estadual no Centro de Velocidade no Contorno Sul. “Foi uma competição belíssima que acompanhamos neste domingo e mostra que Apucarana é uma referência nacional em termos de velocidade na terra, pois a primeira prova de autocross oficial no Brasil foi aqui no início da década de 80. Hoje tem uma pista muito boa de kartcross e queremos trazer para cá várias etapas do Campeonato Paranaense”, frisa Gatti, que é ex-piloto de autocross.

O presidente da Apukart, Camilo Lalin, disse que tudo deu certo no fechamento da competição. “Graças a Deus conseguimos terminar o campeonato de 2021 e o resultado foi bem satisfatório. Agora estamos acertando com a Confederação Brasileira de Automobilismo e a Federação para fazer mais eventos ao longo do ano. Queremos trazer mais duas rodadas do Paranaense de 2022, com mais quatro etapas acontecendo em Ponta Grossa e Telêmaco Borba”, finaliza Lalin.

continua após publicidade .

O Campeonato Estadual de Kartcross teve a realização da Apukart, o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, e a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Para conferir a classificação nas etapas e diferentes categorias, acesse o site da Prefeitura Municipal de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.