Da Redação

Apucarana fecha janeiro com mais de 50 mil pessoas atendidas

Foi disponibilizado hoje, sexta-feira (04), pela Prefeitura de Apucarana, que a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) da cidade atendeu em janeiro 50.224 pessoas, entre consultas e retiradas de medicamentos nas duas farmácias municipais.

continua após publicidade .

Em janeiro de 2021 o número de pessoas atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no UPA, na Farmácia Central e na Farmácia 24 Horas foi de 31.407. No mesmo mês deste ano o número saltou para 50.224.

“O crescimento foi de 60%, e resultou – já no início de janeiro – no reforço do nosso atendimento, tanto na estrutura física como nas equipes de profissionais de saúde. Assim foi possível atender essa alta na demanda pelos serviços da saúde, em grande parte provocada pela propagação da variante ômicron. Não medimos esforços para dar uma resposta à população”, afirma o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, detalha que nos 31 dias de janeiro foram atendidas 33.312 pessoas nas UBSs e no UPA. Na Farmácia Central foram 6.999 e na Farmácia 24 Horas, 9.973. Bachiega observa que, assim que começaram a crescer os casos de Covid-19, no início de janeiro, a prefeitura disponibilizou um médico a mais em quatro Unidades Básicas de Saúde para atender prioritariamente casos de doenças respiratórias, entre 9h e 21h, sem necessidade de agendamento prévio. Também manteve 3 Unidades Básicas de Saúde abertas no sábado e domingo, das 7h às 19h, numa medida de enfrentamento ao aumento dos casos da Covid-19 no município.

“Diante deste quadro de crescimento dos casos de Covid, faço questão de enaltecer o trabalho de todos os profissionais da saúde pública. Manifesto um agradecimento especial a cada profissional que está prestando atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nas Unidades Básicas de saúde (UBSs), na farmácia central e na farmácia 24h, além dos que atuam diariamente na vacinação no drive-trhu e na parte interna do Lagoão”, comentou o prefeito Junior da Femac, acrescentando que são pessoas vocacionadas e trabalham para salvar vidas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.