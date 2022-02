Apucarana fecha janeiro com 8.675 casos e 5 mortes por Covid

Da Redação

Foi feito um levantamento de casos da Covid-19 no município de Apucarana sobre o mês de janeiro de 2022 e foi constatado 8.675 novos registros da doença no primeiro mês do ano contra 75 em dezembro, 115 vezes mais.

Por conta da variante Ômicron, que se espalhou pelo país, Apucarana fechou janeiro com alta expressiva de casos e também aumento de mortes provocadas pela Covid-19 em comparação com dezembro de 2021.

O número de mortes também aumentou. Foram cinco mortes confirmadas em janeiro contra três no mês anterior, uma alta de 66,6%. O levantamento tem como base os boletins diários divulgados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) sobre a evolução da doença no município.

Em dezembro de 2021, Apucarana havia registrado o menor número de casos e de mortes desde maio de 2020.

Os óbitos de janeiro de 2022 ainda podem sofrer alterações, já que os boletins desta semana ainda podem reportar mortes retroativas.



Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.