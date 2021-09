Da Redação

Apucarana faz repescagem na vacinação nesta quarta (29)

Apucarana faz repescagem na vacinação contra a Covid-19, nesta quarta-feira (29). Adolescentes com 17 anos que não puderam receber a vacina nesta terça (28), podem ser imunizados no Complexo Esportivo Lagoão. Além disso, a saúde também aplica a 2ª dose do imunizante Pfizer e CoronaVac, em pessoas que têm data marcada para o dia 28 de setembro.

continua após publicidade .

Os jovens devem estar acompanhados de um responsável ou com documentação de autorização, além de um documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Para a segunda dose é preciso mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. Os idosos também devem apresentar a carteirinha da vacinação contra a Covid-19.

continua após publicidade .

A imunização em Apucarana acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas. Na terça-feira, com o início da imunização dos adolescentes, o horário de vacinação será estendido até as 20h.



Campanha

A prefeitura de Apucarana realiza a Campanha Vacina Solidária. Quem puder doe alimento não perecível quando for tomar a vacina. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades.