Apucarana faz pesquisa para ampliar vacinação infantil e melhorar o acesso nas UBS’s

Uma pesquisa da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana está ouvindo pais e responsáveis para ampliar a proteção das crianças por meio da vacinação e avaliar como está sendo o acesso da população às vacinas nas Unidades Básicas de Saúde.

-LEIA MAIS: Presidente da Câmara de Apucarana cobra melhorias na saúde pública

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo esclarece o secretário municipal da Saúde, médico Guilherme de Paula, a ação do Departamento de Vigilância Epidemiológica da AMS é direcionada somente aos pais ou responsáveis por crianças menores de um ano que estão com doses em atraso, especialmente aqueles referenciados por unidades de saúde onde foram identificadas baixas coberturas vacinais. “Com base nas informações do sistema, estamos identificando essas famílias e entrando em contato para repassar o link da pesquisa. Trata-se de um formulário que deve ser respondido online. As respostas são anônimas e servirão para melhorar o atendimento e o acesso à população”, explica o secretário.

O prefeito Rodolfo Mota afirma que o objetivo é qualificar o acesso e fortalecer os serviços de vacinação a partir da escuta da população. “Queremos com esse trabalho ouvir os pais e responsáveis pelas nossas crianças para melhorar cada vez mais o acesso à vacinação infantil no nosso município. Se o seu filho ou filha menor de um ano está com alguma vacina em atraso, participe dessa pesquisa. É um questionário simples, objetivo e rápido de responder, totalmente anônimo. Com a colaboração da população, vamos aperfeiçoar o atendimento, corrigir possíveis lacunas e garantir mais saúde e proteção para nossas crianças. Cuidar das pessoas começa ouvindo quem mais precisa dos serviços públicos”, pontuou Mota.

A pesquisa online é enviada pela equipe da AMS diretamente no contato do responsável pela criança e aborda questões como: se o responsável tinha conhecimento do atraso vacinal; facilidade de vacinação no mesmo dia da procura; tempo de espera nas unidades; motivos que possam ter impedido a vacinação; clareza das orientações recebidas na unidade de saúde; contato da unidade em casos de atraso vacinal; confiança nas vacinas ofertadas pelo SUS; e sugestões para melhorar o acesso à vacinação. “Trata-se de uma ação institucional, segura e fundamental para o aprimoramento dos serviços de saúde. A participação da população é essencial para fortalecer as estratégias de vacinação e garantir a proteção das crianças de Apucarana”, diz o enfermeiro Luciano Simplício Sobrinho, coordenador de Vigilância em Saúde da AMS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa está disponível no Google Formulários, no endereço: https://forms.gle/T3MNpp2HM4Ge3Swk8. “Qualquer dúvida ao receber o formulário, a pessoa pode entrar em contato com a UBS de referência para esclarecimentos”, concluiu Sobrinho.