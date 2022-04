Da Redação

Apucarana faz entrega de cadeiras motorizadas nesta quinta (07)

Nesta quinta-feira (07), a Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) realizou a primeira entrega do ano de cadeiras motorizadas.

continua após publicidade .

As dez cadeiras foram adquiridas por meio do programa federal "Viver Sem Limites" e atendem pacientes de Apucarana e municípios da região. O investimento total é de R$ 50 mil e os recursos foram liberados através de convênio com a Autarquia Municipal de Saúde.

Das cadeiras entregues, três atendem pacientes de Apucarana, três de Arapongas, duas de Kaloré, uma de Sabáudia e outra de Rio Bom. Os equipamentos foram entregues em ato realizado na sede da Adefiap e contou com a presença do vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, que representou o prefeito Junior da Femac na entrega oficial.



continua após publicidade .

Também estiveram presentes o presidente da entidade, Paulo Antônio da Silva, que esteve acompanhado da vice-presidente Eidiana Cristina Bernardes da Silva e do tesoureiro Amaury Cesar Alexandrino. “A cadeira motorizada melhora a vida das pessoas, dando uma mobilidade maior, permitindo a locomoção nas ruas. Os cadeirantes passam a ter maior autonomia, podendo ir e vir, conseguindo ir a locais como farmácia e supermercado”, pontua o presidente da Adefiap.

O tesoureiro da Adefiap lembra que a liberação de recursos pelo SUS para aquisição de cadeiras motorizadas passou a ser feita a partir de 2013. “Essa conquista, que promove o resgate da dignidade, aconteceu ao longo dos anos. Antes, as pessoas dependiam de campanhas devido ao custo elevado do equipamento”, afirma Amaury, acrescentando que caso o paciente fosse adquirir a cadeira no mercado teria um custo de cerca de R$ 8 mil e, através do programa, o equipamento é repassado gratuitamente.

O vice-prefeito de Apucarana ressalta que o Município busca apoiar a Adefiap em diversas ações. “Além do convênio que viabiliza a liberação dos recursos para as cadeiras motorizadas, o Município repassa periodicamente recursos para atender pacientes de Apucarana com órteses e próteses. Tudo isso dá mais autonomia, permitindo que atividades cotidianas sejam realizadas mais facilmente”, salienta Paulo Vital.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac, que estava em outro compromisso, fez questão também de ir ao local, mesmo após a entrega oficial, para conversar com a direção da Adefiap e os pacientes atendidos com as cadeiras motorizadas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.