Apucarana executa calçada junto a complexo público

A Secretaria de Serviços Públicos de Apucarana iniciou nesta terça-feira (23) a concretagem de cerca de 200 metros lineares de um novo calçamento junto a um complexo de prédios públicos na Rua Papagaio, no Núcleo Habitacional Michel Soni.

A benfeitoria na comunidade popularmente conhecida como Recanto do Lago, integra o programa municipal de promoção da mobilidade urbana e era uma antiga necessidade que atenderá usuários dos serviços públicos de educação (Escola Municipal José Brazil Camargo e CMEI José Ignácio Neto) e saúde do município (Unidade de Apoio à Saúde Joice Dias Piza).

“De forma gradativa temos promovido investimentos que estão garantindo acessibilidade não só a prédios públicos, mas a outros equipamentos como parques, praças e ligações de bairros. Em Apucarana temos como prioridades as crianças, as mulheres e os idosos e obras como estas garantem segurança e mobilidade a todos”, pontua o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, a previsão é de que o serviço seja concluído até esta sexta-feira.

Paralelo a este trabalho, frisa Júnior, a prefeitura segue com trabalhos de construção de cerca de um quilômetro de calçada na Rua XV de Novembro, na Vila Regina, e serviços de zeladoria da área central. Ações coordenadas pelo superintendente de Serviços Públicos, Helligtonn Gomes Martins (Tom). “Entre as intervenções promovidas no centro estão reparo em calçadas, canteiros, meios-fios, rampas de acessibilidade, além de poda e plantio de novas árvores, limpeza geral e revitalização da sinalização de trânsito onde necessário”, detalha o prefeito.