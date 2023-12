Apucarana: estudantes celebram o amor e a paz em cantata natalina

O público se entusiasmou e cantou junto com as crianças

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Autarquia de Educação realizou, na noite de ontem (18), no platô da Praça Rui Barbosa, a Cantata de Natal das Escolas Municipais de Apucarana. Esse ano, aproximadamente trezentos estudantes participaram da apresentação, que abordou o tema “Amor e Paz.” O público se entusiasmou e cantou junto com as crianças músicas como Vem chegando o Natal, Bate o Sino, Jesus Nasceu, Vinde Cristãos e Um Feliz Natal.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmara aprova oferta do canabidiol em Apucarana

As aulas de musicalização fazem parte do currículo da educação integral e são ministradas nos 24 centros infantis (CMEIs) e nas 36 escolas da rede municipal, em parceria com Academia de Música Sebastian Bach. “Por meio da oficina, os estudantes desenvolvem habilidades importantes, entre elas, a atenção e o foco, o raciocínio e a memória, a linguagem, a criatividade e a socialização. A cantata expressou o nosso desejo de que o amor de Jesus renasça em cada coração,” afirmou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



“A Cantata de Natal das Escolas Municipais de Apucarana foi belíssima. Os nossos estudantes brilharam e encantaram as suas famílias. Parabéns aos diretores, coordenadores e docentes das escolas, assim como aos professores de música da Academia Sebastian Bach, pela organização desse espetáculo maravilhoso. Desde já, eu faço votos de um Natal abençoado e um Ano Novo próspero a todos os apucaranenses,” disse o prefeito Junior da Femac.

A Cantata de Natal “Amor e Paz” foi transmitida ao vivo pelo canal da Autarquia Municipal de Educação na plataforma YouTube. O vídeo continua disponível neste link.

Siga o TNOnline no Google News