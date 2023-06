Apucarana estreia na fase regional dos Jojup's nesta sexta-feira (2)

As equipes de Apucarana nas modalidades de basquetebol (masculino), futsal (m e f) e voleibol (f) fazem nesta sexta-feira (02/06) as suas estreias na fase regional da 35ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), competição que será realizada nos municípios de Centenário do Sul e Cafeara. A etapa inicial ocorrerá até domingo (04/06), enquanto a segunda etapa será disputada de 22 a 25 de junho.

continua após publicidade

“Vamos para mais uma disputa neste final de semana competindo em três modalidades em busca das classificações para a macrorregional que acontecerá no mês de agosto em Ibiporã, com os nossos times contando com apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

-LEIA MAIS: Apucarana Sports recebe o lanterna Araucária neste domingo

continua após publicidade

Nesta sexta-feira pela manhã no Ginásio de Esportes José Ferreira Lima, em Centenário do Sul, no basquetebol masculino, a equipe de Apucarana foi derrotada pelo time de Cambé por 59 a 51. Os apucaranenses tentarão se reabilitar neste domingo (04/06) diante de Arapongas, em partida marcada para as 10h45.

O Ginásio de Esportes Pedro Borges Monteiro Filho, em Cafeara, sediará as partidas de futsal, com Apucarana enfrentando Guaraci pelas duas categorias. Às 15h30, acontecerá o jogo da categoria feminina e em seguida, às 16h40, será desenvolvido o confronto da categoria masculina.

No Ginásio de Esportes José Ferreira Lima, também em Centenário do Sul, às 16 horas, no voleibol feminino, o time de Apucarana duelará contra Florestópolis.

continua após publicidade

Em 2022 na fase regional dos JOJUPS, também disputada em Centenário do Sul, os apucaranenses conquistaram medalha de bronze no basquetebol masculino e no futsal feminino.

A macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná será de 17 a 20 de agosto em Ibiporã e a fase final está marcada de 28 de setembro a 1º de outubro e de 19 a 22 de outubro em Londrina.

DEMAIS JOGOS NO FINAL DE SEMANA

continua após publicidade

Sábado (03/06) – Voleibol feminino (Ginásio José Ferreira Lima)

17h10 – Apucarana x Lupionópolis

continua após publicidade

Sábado (03/06) – Voleibol masculino (Ginásio José Ferreira Lima)

18h20 – Apucarana x Bom Sucesso

continua após publicidade

Domingo (04/06) – Voleibol feminino (Ginásio José Ferreira Lima)

15h00 – Apucarana x Porecatu

Domingo – (04/06) – Voleibol masculino (Ginásio José Ferreira Lima)

continua após publicidade

17h00 – Apucarana x Arapongas

Domingo (04/06) – Basquetebol masculino (Ginásio José Ferreira Lima)

10h45 – Apucarana x Arapongas

Domingo (04/06) – Futsal masculino (Quadra Álvaro Azevedo)

14h15 – Apucarana x Sabáudia

Domingo – (04/06) – Futsal feminino (Quadra Álvaro Azevedo)

15h30 – Apucarana x Centenário do Sul

Siga o TNOnline no Google News