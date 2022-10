Apucarana estreia na 33ª edição dos JAVI´s nesta sexta

Da Redação

Competindo em seis modalidades, Apucarana faz nesta sexta-feira (21/10) nas cidades de Lidianópolis, Ivaiporã e Jardim Alegre, que é a sede principal, a sua estreia na 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s). A competição, que reúne 25 municípios da região, prosseguirá até o dia 29 de outubro.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que Apucarana mais uma vez terá uma das maiores delegações. “Vamos competir em 18 modalidades, com a nossa delegação sendo formada por 230 atletas. Muitos desses competidores disputarão os JAVI´s como preparação para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná que ocorrerá no próximo mês em Apucarana. Temos tradição e vamos tentar o nono título na classificação geral dos JAVI´s, mas sempre respeitando os adversários. Para disputar a maior competição da região contamos com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Os atletas apucaranenses jogarão nesta sexta-feira nas modalidades de basquetebol masculino, futebol (sub-14), futebol suíço (sub-40 e sub-55) e futsal (masculino e feminino).

Às 15h40, no Estádio Municipal José Bento Alves, em Lidianópolis, no futebol da categoria sub-14, Apucarana jogará contra Marilândia do Sul.

Pela modalidade de futebol suíço, às 21h40, no Estádio Alzemiro Rech, em Jardim Alegre, Apucarana duelará contra Ariranha do Ivaí na categoria sub-55, e às 22h20, no campo do Jardim Botânico, em Ivaiporã, o time apucaranense enfrentará Faxinal na categoria sub-40.

Na quadra de esportes do Colégio Cristóvão Colombo, em Jardim Alegre, ocorrem os jogos da modalidade de futsal. Às 20 horas, pelo naipe feminino, jogam Apucarana e Ariranha do Ivaí e em seguida, às 21h15, as cidades se enfrentam no masculino.

Já às 22h30, no Ginásio de Esportes Sapecadão, em Ivaiporã, a equipe de Apucarana encara o time de Jandaia do Sul no basquetebol masculino.

Outras modalidades – O time de handebol masculino de Apucarana estreia neste domingo (23), a partir das 15h20, no Campus do IFPR, em Ivaiporã, contra a equipe de Borrazópolis.

O voleibol terá a primeira rodada nesta segunda-feira (24), na quadra de esportes da Escola Municipal Ivaiporã. Às 23 horas, pelo naipe masculino, Apucarana duela contra Cambira em seguida, às 23h59, no feminino, a agremiação apucaranense enfrenta Cruzmaltina.

A primeira edição dos JAVI´s foi realizada em 1977 em Jardim Alegre, com a cidade anfitriã conquistando o título. Apucarana foi campeã geral dos jogos em oito ocasiões: 1978, 1985, 1989, 1990, 1992, 2003, 2004 e 2007.

Estreia de Apucarana em outras modalidades neste sábado

BOCHA (Jardim Alegre)

13h30 – Apucarana x Manoel Ribas (cancha 2)

22h30 – Apucarana x Borrazópolis (cancha 1)

HANDEBOL (Campus IFPR – Ivaiporã)

18h00 – Apucarana x Jandaia do Sul (feminino)

MALHA (Jardim Botânico – Ivaiporã)

14h00 – Apucarana x Marumbi

18h00 – Apucarana x Kaloré

TÊNIS DE MESA (Centro de Eventos de Jardim Alegre)

08h00 – Reunião técnica e na sequência início da competição, com Apucarana disputando o naipe masculino

TRUCO (Pesqueiro Raiz da Pesca – Jardim Alegre)

14h00 – Apucarana x São João do Ivaí

15h00 – Apucarana x Jandaia do Sul

16h00 – Apucarana x Faxinal

VÔLEI DE PRAIA FEMININO (quadra 1 – Jardim Botânico – Ivaiporã)

14h10 – Apucarana x Cambira

17h30 – Apucarana x Borrazópolis

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO (quadra 2 – Jardim Botânico – Ivaiporã)

14h30 – Apucarana x Ariranha do Ivaí

15h30 – Apucarana x Godoy Moreira

17h30 – Apucarana x Marilândia do Sul

