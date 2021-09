Apucarana estreia com vitórias no futebol do “Bom de Bola"

Da Redação

Os times de futebol masculino de Apucarana nas categorias sub-16 e master estrearam com vitórias no final de semana pela fase regional do Paraná Bom de Bola, em competição que está acontendo desde o dia 4 de setembro no Estádio João Lunardelli em Porecatu (Norte do Estado). A competição é promovida pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo.

No sábado (18-09), com o comando do professor Paulo Leite, a equipe apucaranense sub-16 derrotou Mauá da Serra pelo placar de 7 a 1, com gols de Cacá (4), Dolfine (2) e Kauan. Com o resultado, Apucarana assumiu a liderança do Grupo B com 3 pontos.

Na próxima rodada, em data ainda a ser definida, a equipe vai encarar o time de Guaraci. “Fizemos um bom jogo e mesmo com alguns desfalques conseguimos um excente resultado”, destacou Paulo Leite.

Já no domingo (19-09) no tempo normal pela categoria master no Grupo B, Apucarana empatou com Rolândia por 3 gols. Com isso, a partida foi para a decisão por pênaltis, vencida pelos apucaranenses por 3 a 1. No tempo normal os gols de Apucarana foram feitos por Idinei (2) e Joãozinho Paulista. Para Rolândia marcaram Nikimba, Zezinho e Pedrinho.

Na próxima rodada, provavelmente no dia 3 de outubro, Apucarana vai enfrentar Arapongas. Os dois times já estão classificados para a semifinal e disputam a liderança do Grupo B. No Grupo A estão Florestópolis, Pitangueiras e Marilândia do Sul.

O técnico Emerson Tejada, do time de Apucarana, ficou satisfeito com a estreia. “Foi um jogo difícil contra Rolândia, mas na garra e na superação conseguimos empatar no tempo normal e depois vencemos nos pênaltis. Além do grande futebol apresentado pelos atletas, o maior destaque ficou por conta do respeito entre as equipes e de seus dirigentes”, disse Tejada.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou as equipes de futebol pelo bom desempenho no final de semana. “As nossas equipes foram bem na estreia do futebol, com o sub-16 goleando e o time master passando nos pênaltis pela boa equipe de Rolândia. Tenho confiança e acredito que os nossos times farão boas campanhas no futebol pelas duas categorias. Estamos tendo o total apoio do prefeito Junior da Femac que ficou muito contente com os resultados alcançados em Porecatu”, enfatizou Grillo.

HANDEBOL E FUTSAL

Também neste sábado (18-09), as agremiações de Apucarana estiveram em quadra nas modalidades de handebol (masculino) e futsal (masculino e feminino).

O time da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) venceu Arapongas por 33 a 29 na segunda etapa do Campeonato Paranaense da Série Bronze, realizada em Terra Rica (Noroeste do Estado). A vitória colocou os apucaranenses na semifinal da competição. Nesta fase, Apucarana vai enfrentar Toledo no dia 16 de outubro em Corbélia (Oeste do Estado).

A equipe de futsal masculino de Apucarana obteve a segunda vitória na segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Prata ao derrotar a APAF, em Paranaguá, por 3 a 1. Com o triunfo, Apucarana se manteteve na liderança do Grupo B, com 6 pontos. No dia 2 de outubro, no Lagoão, vai receber São Miguel do Iguaçu pela terceira rodada.

Já o time de futsal feminino de Apucarana perdeu para Marechal Cândido Rondon por 3 a 1, pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Prata. Com o resultado em Marechal, a equipe apucaranense deu adeus à competição. Apucarana agora se despede da Série Prata no dia 2 de outubro, em Curitiba, contra a Vila Fanny.

As duas agremiações de futsal de Apucarana, que disputam o Paranaense, são patrocinadas pela Sicoob e Danês Alimentos.