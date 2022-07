Apucarana estende vacinação da Covid-19 para 6 unidades de saúde

Da Redação

“Estamos mudando a estratégia da vacinação da Covid pensando em facilitar o acesso a esse atendimento ainda muito necessário."

Além do Ginásio Esportivo Lagoão, a partir desta quinta-feira (28), a população de Apucarana vai contar com mais seis locais de vacinação contra a Covid-19. A estratégia de aumentar as possibilidades dos apucaranenses receberem a imunização será desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde (UBS's) com maior número de usuários e localizadas mais distantes da área central, como alguns distritos.

A vacina da Covid-19 estará disponível de segunda a sexta-feira, de 08h30 às 20h30, nas UBS's Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial. A imunização também será realizada nas UBS's Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 08h30 às 17h.

O secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, lembra ainda que três UBS's, as do Jardim Colonial, Jardim Ponta Grossa, e a do Núcleo João Paulo, ficam abertas no final de semana realizarão vacinação da Covid-19, entre 08h30 às 18h.

A vacinação contra a Covid também continua sendo realizada no Ginásio Lagoão, de segunda-feira a sábado, de 08h30 às 17h. “Estamos mudando a estratégia da vacinação da Covid pensando em facilitar o acesso a esse atendimento ainda muito necessário. O controle da pandemia está sendo alcançado graças à vacinação por isso apelo para todos ficarem atentos aos prazos de cada etapa. Temos 6 mil doses da vacina para vencer porque uma parcela da população ainda não tomou a 3ª e 4ª doses. É um desperdício deixar isso acontecer sendo que a doença ainda não acabou”, alerta o secretário Emídio Bachiega.

A vacinação contra a Covid em Apucarana aplica a 1º dose a partir dos 3 anos. As 3ª e 4ª doses estão liberadas para 18 anos ou mais, respeitando o prazo de 4 meses do recebimento da dose anterior.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

