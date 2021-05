Apucarana estabelece ponto facultativo na sexta-feira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Apucarana decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional nesta quinta (03/06) e sexta-feira (04/06). A quinta-feira segue o calendário nacional de feriados, tendo em vista a data religiosa de Corpus Christi. Já na sexta-feira foi decretado como ponto facultativo, visando a redução de despesas operacionais.

No entanto, de acordo com o Decreto 377/2021, os serviços essenciais continuarão funcionando normalmente, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento do Coronavírus, o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e o serviço de coleta de lixo.

O decreto assinado pelo prefeito Junior da Femac reitera que os serviços essenciais, sobretudo os relacionados ao combate ao coronavírus, funcionarão normalmente. Já outras atividades, que por sua natureza não podem ter seus serviços paralisados, manterão plantões de atendimento.

Com a publicação do decreto, o expediente na Prefeitura de Apucarana e em outros órgãos da administração será encerrado no final da tarde de quarta-feira e retomado na manhã de segunda-feira (07/06).