Apucarana está entre os dez municípios que mais geraram emprego no PR

Agência do Trabalhador foi responsável por intermediar as 257 contratações

Apucarana, no norte do Paraná, está entre os dez municípios do estado com o maior número de pessoas colocadas no mercado de trabalho via Agência do Trabalhador no mês de maio. Foram 257 vagas de emprego ocupadas por intermédio da rede Sine no município.

No ranking estadual divulgado nesta terça-feira (6) estão os municípios de Curitiba (892), Toledo (448), Cianorte (424), Marechal Cândido Rondon (399), Francisco Beltrão (390), Assis Chateaubriand (372), São José dos Pinhais (366), Cascavel (335), Pato Branco (350) e Apucarana (257).

O chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiros, destaca que em maio ocorreram duas ações de mutirão de empregos fora da agência, uma na Praça Rui Barbosa e também no Distrito da Vila Reis.

"Temos feito atendimentos na Agência Itinerante em bairros mais afastados do centro. Além dessas ações, também temos feito intermediações junto as empresas. Eu tenho feito visitas semanalmente nessas empresas para saber qual é a demanda e qual o perfil dos candidatos. Assim a gente cruza essas informações junto ao banco de dados para encontrar os candidatos para preencher essas vagas", ressalta.

De acordo com Leirós, essas ações tem alavancado o número de contratações no município que, de janeiro a maio deste ano, já ultrapassam mais de 1 mil pessoas colocadas no mercado de trabalho apucaranense. "Os setores que mais contrataram no período foram a indústria, mais precisamente no ramo das confecções que continua forte", afirma.

PARANÁ

O Paraná encerrou o mês de maio com 12.297 pessoas colocadas no mercado de trabalho via Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento. No comparativo com o mesmo período de 2022, quando 10.395 contratos de trabalho foram intermediados pela rede Sine, o crescimento foi de 18,3%.

No acumulado do ano, foram registrados 57.532 encaixes em vagas de emprego, o que representa um aumento de 15,35% em comparação aos cinco primeiros meses do ano anterior, com 49.874 pessoas contratadas via rede Sine estadual. No comparativo com os cinco primeiros meses de 2021, em que 40.913 pessoas tiveram contrato de trabalho intermediado pelo Sine , o avanço é de 40,62%.

Com o desempenho de maio, o Paraná também mantém a curva de crescimento. Foram 8.689 em janeiro, 11.152 em fevereiro, 13.315 em março e 12.079 em abril.

Maio de 2023 também representa o melhor resultado dos últimos 10 anos para esse mês. O melhor resultado até então tinha sido em 2011, quando foram registrados 14.860 encaixes intermediados pelas Agências do Trabalhador e postos de atendimento.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, esse resultado mostra o impacto positivo dos mutirões de emprego e demais campanhas de empregabilidade realizadas pelo Governo do Estado em todas as regiões do Paraná. "O volume de colocados via Sine em maio comprova a efetividade da nossa estratégia de longo prazo, que é de crescimento mensal, atingindo números maiores que os já registrados nos últimos anos", destaca.

CAGED

De acordo com dados consolidados do Caged, o Paraná acumula mais de 54 mil novos postos de trabalho criados no primeiro quadrimestre de 2023 (saldo de contratações e demissões). Os dados apontam que, até o fim de abril, haviam 2,97 milhões trabalhadores atuando de maneira formal nos 399 municípios paranaenses.

