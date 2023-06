Apucarana está entre cidades selecionadas em projeto turístico

Apucarana está em os 12 municípios do Paraná selecionados pelo projeto do Sebrae Nacional “Agentes de Roteiros Turísticos” como cidade indutora de turismo. Na prática essa é a comprovação de que Apucarana está dotada de toda estrutura necessária para atender o turista, a qual compreende hospedagem, alimentação e transporte.

A notícia de mais essa conquista no setor de turismo local foi informada pessoalmente ao prefeito Junior da Femac, no gabinete municipal, pela consultora credenciada do Sebrae, Thaise Bueno. Ela estava acompanhada do chefe do recém-criado Núcleo Regional de Turismo do Vale do Ivaí, Eder Bueno, e da secretária da Amuvitur, Andréia Rinaldo.

Durante a visita, Junior da Femac apresentou ao grupo o roteiro com os pontos turísticos da cidade. “A prefeitura investe de forma permanente em espaços públicos que atraem visitantes e apoio aos empreendedores que têm investido neste importante setor da economia”, afirmou o prefeito.

