Apucarana está entre as cidades do PR com risco de desastre ambiental

Alagamento registrado em Apucarana em 2021

Um levantamento do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que Apucarana está entre os 37 municípios do Paraná com áreas sob risco de desastres ambientais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos. A pesquisa aponta um total de 1.038 cidades brasileiras.

O estudo ressalta a necessidade de um plano de contingência para orientar a população para onde devem ir em caso de desastres naturais. Além disso, é necessário ter instruir aos moradores rotas de fuga e disponibilizar abrigos.

PARANÁ

A Defesa Civil do Paraná informou que o estado ainda não possui um sistema com uso de sirenes ou de treinamento para a população para enfrentamento de desastres ambientais.

O órgão afirmou, entretanto, que existe um sistema de mensagens de celular que comunica os moradores de regiões de risco em casos de possibilidade de deslizamentos ou alagamentos, por exemplo.

As informações são do G1.

