Apucarana está entre as 3 cidades com maior oferta de emprego no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Agencia do Trabalhador Disponibiliza 400 Vagas para desempregados com 50 anos ou mais.

Dados da Agência do Trabalhador do Paraná, divulgados na manhã desta segunda-feira (17), colocam Apucarana entre as três cidades do interior do estado com o maior número de vagas disponíveis no mercado de trabalho. Os dados são relativos à terceira semana de outubro. Apucarana está atrás apenas das regionais de Toledo e de Cascavel, considerando o desempenho no estado. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é onde se concentra o maior volume de ofertas de emprego.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Apucarana vem ocupando essa posição de destaque desde o início do mês

Ao todo, segundo a Agência do Trabalhador do Paraná, são 12.649 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas regionais espalhadas pelo Estado. A maior parte das oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 2.549 vagas.

continua após publicidade .

Das quase 13 mil vagas oferecidas no Paraná, 2.714 estão concentradas na região de Curitiba. Operador de telemarketing ativo e receptivo é o segmento com mais postos de trabalho abertos, com 242. Na sequência aparecem operador de telemarketing receptivo, com 185 postos, auxiliar de limpeza, com 153, e auxiliar de logística, com 150.

INTERIOR

continua após publicidade .

No Interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Toledo (1.917), Cascavel (1.450) e Apucarana (818). Segundo a agência, em Apucarana as vagas são de auxiliar de linha de produção (74), costureiro a máquina na confecção em série (56) e vendedor interno (37).

Em Toledo, a maior parte são para auxiliar de linha de produção, com 453 postos formais; operador de processo de produção, com 160; e abatedor de aves, com 90 oportunidades. Já em Cascavel, o maior volume de postos de trabalho abertos é para auxiliar de linha de produção, com 466 empregos disponíveis; magarefe, com 200 vagas; e servente de obras, com 47.

continua após publicidade .

Há, ainda, 816 oportunidades em Maringá, inclusive 151 para operador de máquinas fixas; 755 vagas na região de Umuarama, sendo 419 em auxiliar de linha de produção e 730 nos arredores de Cianorte; e 698 ofertas de emprego em Londrina, sendo 256 para alimentador de linha de produção.

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

Siga o TNOnline no Google News