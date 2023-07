Apucarana está entre as 10 cidades com maior geração de emprego do PR

De janeiro a maio, Apucarana colocou 1.194 trabalhadores em vagas de emprego. O balanço, divulgado pelo governo do Estado, coloca Apucarana entre as dez cidades com melhor desempenho no Paraná. Os dados foram coletados junto a 213 unidades de referência existentes nos municípios, responsáveis pela intermediação da mão de obra.

O prefeito Junior da Femac afirma que o resultado é um reflexo do fortalecimento das empresas já instaladas em Apucarana e da política de atração de investimentos. “Somente nos últimos quatro anos, mais de 50 novas empresas se instalaram no Município, somando investimentos de R$ 1,5 bilhão. Aliada ao fortalecimento e à expansão das empresas já instaladas, isso contribui para o bom desempenho e para manter o mercado de trabalho aquecido”, frisa Junior da Femac.

De acordo com Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, o balanço divulgado pelo governo do Estado abrange os primeiros cinco meses do ano. “No entanto, considerando o mês de junho quando foram colocados mais 227 trabalhadores no mercado de trabalho, a agência de Apucarana fecha o semestre com a colocação de 1.421 trabalhadores”, observa Neno Leiroz.

Curitiba lidera o ranking no Estado, com 4.521 trabalhadores colocados. No interior, além de Apucarana, são destaques na intermediação da mão de obra Pato Branco (2.279), seguida por Toledo (2.194), Cascavel (1.935), Francisco Beltrão (1.917), Assis Chateaubriand (1.423), Cândido Rondon (1.325), Cianorte (1.206), São José dos Pinhais (1.206) e Apucarana (1.194).

Neno Leiroz afirma que a Agência do Trabalhador de Apucarana está buscando estar cada vez mais próxima das empresas, estreitando as parcerias para facilitar o encaminhamento e o preenchimento de vagas. “Além disso, realizamos outras ações como os feirões do emprego. Somente durante o Justiça no Bairro, evento realizado recentemente no Lagoão, fizemos mais de 400 encaminhamentos para vagas de emprego”, completa Neno Leiroz, acrescentando que a Agência do Trabalhador acompanha cada encaminhamento feito para verificar se o candidato compareceu à entrevista e se a vaga foi preenchida.

