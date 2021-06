Apucarana espera novas doses para avançar com vacinação

Continua após publicidade

A saúde de Apucarana, vacina contra a Covid-19 as pessoas que trabalham com a limpeza pública, nesta quarta-feira (23). O município aguarda a chegada de mais doses para avançar com a imunização do público em geral.

A próxima etapa deve ser para pessoas que tem 50 anos. "Não chegaram ainda mais vacinas, um novo loto, mas a vacinação em Apucarana não para, estamos seguindo o plano de imunização nacional e as equipes estão vacinando os trabalhadores da empresa Costa Oeste, que realiza a coleta de resíduos no município, além do cooperados da Cocap, cooperativa de catadores", explica o superintendente da Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde, Marcelo Viana de Castro.

Marcelo aproveitar para enfatizar que a vacinação contra a gripe segue acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde. Veja a entrevista:

tnonline