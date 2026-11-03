Apucarana envia equipes para ajudar Maringá após forte temporal





Maringá mobiliza uma ampla força-tarefa para reparar os estragos causados pelo forte temporal que atingiu o município nesta segunda-feira (2). Para acelerar a limpeza e a desobstrução das vias, a cidade conta com o apoio de municípios vizinhos. A Prefeitura de Apucarana confirmou o envio de caminhões, retroescavadeira, caçambas, motosserras, motopodas, além de motoristas e operários para auxiliar nos trabalhos de recuperação.

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Em encontro nas ruas de Maringá durante a noite, os prefeitos Rodolfo Mota, de Apucarana, e Silvio Barros, de Maringá, ressaltaram a importância da união entre os municípios diante de eventos climáticos extremos. "A verdade, prefeito, é que ninguém sabe nem o dia nem a hora. O que a gente sabe é que a natureza mudou e a gente precisa estar pronto para enfrentar tudo isso", destacou Mota em vídeo publicado nas redes sociais.

O prefeito de Apucarana também celebrou o fato de não haver feridos e lembrou que sua cidade passou por situação semelhante recentemente: "A gente está aqui para poder se apoiar, assim como foi com a gente lá, a questão de quarenta dias. A gente nunca imaginava que ia acontecer de novo, tão perto e tão rápido assim".

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Diante do cenário de destruição, Silvio Barros agradeceu o suporte estrutural cedido pela cidade vizinha. "Obrigado a toda a comunidade de Apucarana. A gente agora precisa de ajuda realmente e a solidariedade é a maior força que a gente tem nessa hora. Então, obrigado pela parceria. E eu espero não ter que te ajudar numa situação como essa", afirmou Barros.

Rodolfo Mota reforçou que as equipes apucaranenses chegam nesta terça-feira (3) para se somar às forças locais. "Nós não terminamos ainda nosso rescaldo lá, mas amanhã alguns amigos nossos estarão aqui para a gente poder continuar enfrentando essa dificuldade junto com Maringá. E é dando as mãos que a gente vai passar por esse momento de dificuldade, de mudança climática e do El Niño, que promete ser muito intenso até janeiro", concluiu.

Estragos e contingência

O impacto da tempestade resultou em 363 ocorrências de queda de árvores registradas pela Prefeitura de Maringá, além de danos severos na rede elétrica, interrupção no abastecimento de água e falhas nos semáforos. Mais de 600 famílias já receberam lonas no quartel do Corpo de Bombeiros para proteger seus imóveis

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Atualmente, 47 equipes municipais atuam nas ruas com o apoio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de mais de 200 voluntários. As prioridades de ação — retorno da energia e da água, liberação do trânsito e segurança — foram definidas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) na noite de segunda-feira.

O restabelecimento da rede elétrica é o maior desafio devido à reconstrução complexa de trechos com postes e árvores caídas. A Copel mantém mais de 450 profissionais nas ruas e recebe o reforço de outras 40 equipes. O foco inicial está nos serviços essenciais. Hospitais seguem operando com auxílio de geradores, enquanto a Sanepar envia caminhões-pipa para garantir o abastecimento de instituições críticas até a normalização do sistema.



