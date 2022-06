Apucarana entregou mais de 8 mil cestas básicas em 5 meses

Da Redação

Nesta quinta-feira (02), a Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que, nos cinco primeiros meses do ano, Secretaria da Assistência Social beneficiou 8.073 famílias com repasse de cestas básicas. O atendimento acontece nos quatro Centros de Referência da Assistência Social, por agendamento, para prevenir aglomeração.

As mais de 8 mil cestas básicas entregues entre janeiro e maio foram adquiridas com recursos municipais. “Faz parte da nossa rede de iniciativas de segurança alimentar, como o Programa Feira Verde que está promovendo a troca de materiais recicláveis por legumes, verduras e frutas nos bairros da cidade. Em Apucarana não queremos ninguém passando fome”, assegura o prefeito Junior da Femac.



Além do suporte alimentar, as políticas públicas oferecidas pelo município visam à garantia de direitos, sobretudo da população mais carente economicamente. “O suporte social que prestamos vai além do repasse de cesta básica e abrange um atendimento de respeito voltado à promoção da dignidade do ser humano. A atenção e esse cuidado de promover o acesso a cesta básica tem que ser destacado nesta gestão municipal”, afirma a secretária municipal da Assistência Social, Ana Paula Nazarko.

Nazarko informa que a pessoa estiver precisando e ainda não teve acesso à rede de assistência, deve agendar atendimento junto ao CRAS mais próximo de sua residência. “A volta da inflação tem exigido que um número maior de pessoas busque esse socorro. É uma parcela da população que se não tivesse a cesta básica correria risco nutricional”, observa Nazarko.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Apucarana, David Brito, mensalmente, neste período de pandemia, vem sendo detectado o crescimento da demanda por cestas básicas em Apucarana. “Não é um ponto positivo, mas a cobertura que é prestada a essas pessoas é positiva. Esse atendimento realizado pela assistência social do município tem evitado que pessoas passem fome em nossa cidade”, avalia Brito.

O prefeito Junior da Femac lembra que em breve será implantado em Apucarana o cartão alimentação que dará mais liberdade para as famílias em situação de vulnerabilidade atendidas no CRAS acessarem os alimentos. O cartão, desenvolvido por meio da parceria da prefeitura com o Conecta, vai permitir que os produtos sejam comprados diretamente nos estabelecimentos do comércio local.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.