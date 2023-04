Apucarana entregou 6,5 mil cestas básicas em 90 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O programa municipal de distribuição de cestas básicas somou 6.494 atendimentos

O programa municipal de distribuição de cestas básicas somou 6.494 atendimentos entre janeiro e março deste ano. Segundo prestação de contas entregue nesta quarta-feira (05/04) ao prefeito Júnior da Femac pela secretária Municipal Jossuela Pirelli, no primeiro mês do ano o benefício foi acessado por 2.263 famílias cadastradas. Em fevereiro, 1.991 pessoas buscaram os itens básicos de alimentação e, em março, foram 2.240 famílias. “Temos em Apucarana muitas prioridades e uma delas é não deixar nenhum de nossos irmãos para trás. Em Apucarana, ninguém vai passar fome”, reafirma o prefeito Júnior da Femac, pontuando que os itens foram adquiridos com recursos livres do município.

continua após publicidade .

Todas as famílias habilitadas ao benefício, esclarece a secretária Jossuela Pirelli, passam por avaliação social junto às equipes técnicas que atuam nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “A retirada das cestas também ocorre junto aos centros de referência e também através do trabalho dos CRAS itinerantes, que atendem nossos distritos, zona rural e outros locais afastados da sede”, informa Jossuela.

-LEIA MAIS: “Coelhos” promovem a Semana Santa e encantam crianças em Apucarana

continua após publicidade .

Segundo ela, a distribuição de cestas básicas é uma importante política pública que visa garantir segurança alimentar e nutricional a famílias em situação de vulnerabilidade social. “A pessoa que estiver precisando e ainda não teve acesso à rede de assistência, deve agendar atendimento junto ao CRAS mais próximo de sua residência”, orienta a secretária.

Siga o TNOnline no Google News