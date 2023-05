Apucarana entrega premiação aos destaques na fase municipal dos JEP's

Da Redação

Evento aconteceu no Cine Teatro Fênix

Em evento realizado no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, foram entregues nessa terça-feira (23) as medalhas para os alunos que disputaram e se destacaram na fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e, que reuniu mais de 1.500 pessoas de 21 estabelecimentos de ensino do município.

Receberam premiações os três primeiros colocados das sete modalidades em disputa: basquetebol, futsal, voleibol, vôlei de praia, atletismo, tênis mesa e xadrez, nas categorias A (de 15 a 17 anos) e B (de 12 a 14 anos), masculino e feminino. A competição foi realizada de 30 de março a 6 de abril e também nos dias 11 e 12 de abril. Portanto, foram dez dias de competições em seis praças esportivas do município.

Dos 21 colégios inscritos na fase municipal, 14 receberam premiação. São eles: Alberto Santos Dumont, Nilo Cairo, Izidoro Luiz Cerávolo, Polivalente, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Tadashi Enomoto, Padre José de Anchieta, Padre José Canale, Sesi, São José, Platão, Mater Dei, Evolução e Nossa Senhora da Glória.

“Com a realização de um belo evento, fechamos com chave de ouro a fase municipal dos JEP´s, entregando mais de 400 medalhas aos alunos, que mostraram muita garra e determinação durante as disputas da competição. Agora vamos preparar a fase final dos Jogos Escolares que acontecerá de 4 a 12 de agosto, com mais de cinco mil atletas”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Durante a solenidade de premiação, o prefeito Junior da Femac citou o ato de racismo contra o atacante brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid, na partida do último domingo (21/05) frente ao Valencia pelo Campeonato Espanhol. “Ele está sofrendo de racismo e o esporte nos ensina que não há diferença entre as pessoas. Então não podemos aceitar mais casos como esse”. Em seguida, todas as pessoas presentes no evento deram as mãos e gritaram não ao racismo e aplaudiram o jogador brasileiro.

“Foi uma manhã de festa no Cine Teatro e fiquei muito feliz em poder participar dessa premiação num ambiente propício para este tipo de evento. Os alunos merecem e estão de parabéns pelas boas colocações que conseguiram na fase municipal dos JEP´s”, frisa o presidente da Câmara Municipal, Luciano Augusto Molina Ferreira.

“Dizer sobre o evento é espetacular, sendo um momento com a presença de todos os colégios, que se reúnem para essa grande festa que é o esporte. Já tivemos a fase regional, teremos agora a macrorregional e no mês de agosto com Apucarana realizando a categoria B da fase final”, cita a assistente técnica Patrícia Marchi, que representou o professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do NRE.

“Com sucesso realizamos mais uma edição dos Jogos Escolares do Paraná em nosso município, com Apucarana mostrando força e potencial em várias modalidades pelas categorias masculina e feminina. Todos os alunos que competiram por quase duas semanas na fase municipal merecem os nossos aplausos”, diz o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Também estiveram presentes o vereador Rodrigo Lievore, o Recife; o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Emídio Bachiega; o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto; a secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, a secretária municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Maria Agar; o professor Alécio Colombo, do Núcleo Regional de Educação (NRE), professores de educação física e diretores dos colégios que participaram da competição.

