Apucarana entrega pavimentação da estrada velha do Pirapó

Depois de décadas de espera, moradores de Pirapó receberam nesta sexta-feira (18), a pavimentação asfáltica total da estrada velha do distrito. Era uma reivindicação antiga da população local e, principalmente, dos caminhoneiros que sofriam muito com o trecho de subida e transposição da linha férrea que, por diversas vezes, resultavam em avarias mecânicas nos veículos.

A inauguração da “Avenida Cesário Festi” aconteceu na manhã desta sexta-feira, com a presença de autoridades, pioneiros do Pirapó, empresários do distrito e moradores locais. “Este é um momento histórico para o povo do Pirapó, que esperou muito pela urbanização desta via que, desde os anos 50, era o único caminho de ligação com a cidade”, assinalou o prefeito Junior da Femac, lembrando que a estrada velha foi cascalhada e depois recebeu calçamento em paralelepípedo.

A prefeitura pavimentou 700 metros de extensão, num total de 8.063 m². A avenida passou a ter 9 metros de largura e o investimento com recursos do próprio município foi de R$626.085,00. Além do asfalto foi feita a drenagem, meio fio, calçada, realocação de postes e nova iluminação, sinalização de trânsito, instalação de pontos de ônibus e faixa elevada.

Ao participar da solenidade, visivelmente emocionado, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto de Godoi “Poim”, que representa o Pirapó no Legislativo, lembrou que muita gente não acreditava que um dia a estrada velha seria asfaltada. Sem conter as lágrimas Poim disse que acabou o tempo da enrolação na prefeitura. “A administração mudou. Agora existe seriedade, planejamento e rigoroso controle financeiro, que viabiliza a execução de obras como essa”, destacou Poim.

O empresário Marcos Istak, da tenda Estofados, que tem sua empresa instalada no acesso secundário do distrito, discursou enaltecendo a importância do investimento. “Aqui são gerados muitos empregos e agora com essa nova estrutura virão mais empresas”, avaliou o empresário.

Antônio Pita, da Associação de Caminhoneiros do Pirapó, também agradeceu pela conquista da pavimentação asfáltica. “Muitos caminhoneiros passam a utilizar este acesso que é muito melhor para veículos pesados”, afirmou Pira.

O presidente da Associação dos Cafeicultores do Pirapó, Nilton Fornaciari, elogiou a execução da obra. “Toda a população do Pirapó é muito grata ao prefeito Junior da Femac e toda a sua equipe pela conquista do asfalto da Avenida Cesário Festi”.

O evento de inauguração teve a presença do vice-prefeito Paulo Vital, dos vereadores Jossuela Pireli, Rodrigo Lievore e Luciano Facchiano, além de secretários municipais. As bênçãos da obra foram proferidas pelos pastores Marcos Aurélio e Avassir de Lara; e pelo padre Fernando Caldeira Rodrigues.