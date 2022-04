Da Redação

Apucarana entrega kits de higiene íntima para mulheres

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Apucarana recebeu o 2º lote dos kits de produtos de higiene íntima que serão distribuídos gratuitamente para o atendimento mensal de cerca de 5 mil apucaranenses.

Os produtos recebidos fazem parte do Programa "De Bem Comigo", e a primeira entrega aconteceu no final do mês de janeiro. Os kits que serão entregues todos os meses à mulheres e adolescentes é composto por dois pacotes de absorventes, com e sem abas, um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

Durante o recebimento do primeiro kit, a pessoa contemplada pelo programa foi presenteada com um estojo tipo nécessaire para guardar os itens de higiene. O prefeito Junior da Femac detalha que a iniciativa atende adolescentes em idade menstrual da rede pública de ensino municipal e estadual, Escola da Gestante, mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou em situação de rua e detentas do sistema prisional.



O Programa “De Bem Comigo” é uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana com apoio da Câmara de Vereadores, através da Procuradoria da Mulher. O programa, que conta com um investimento inicial de cerca de R$ 500 mil do caixa próprio do Município, foi uma indicação da vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher, Jossuela Pirelli.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.