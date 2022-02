Apucarana entrega kits de higiene íntima para alunas

Da Redação

Em evento que reuniu diretores das 18 escolas estaduais de Apucarana, o prefeito Júnior da Femac realizou nesta terça-feira (08/02), no salão nobre do paço municipal, o repasse do primeiro lote de kits de higiene íntima destinado a alunas em idade menstrual da rede estadual de ensino. A ação integra o Programa “De Bem Comigo”, uma iniciativa com apoio da Câmara de Vereadores, através da Procuradoria da Mulher, que também contempla mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), em situação de rua e encarceradas do sistema prisional. A projeção oficial é de que inicialmente o programa atenda a um público de 5 mil pessoas, com acesso mensal e gratuito a um kit composto por dois pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante tipo antitranspirante.

continua após publicidade .

No mesmo ato, Júnior da Femac anunciou a implantação de um programa de promoção da saúde mental direcionado a todos os alunos da rede estadual. A iniciativa integra uma série de ações encabeçadas pelo Comitê Intersetorial de Saúde Mental, um grupo de trabalho coordenado pela secretária Municipal da Mulher, Denise Canesin, que tem fomentado iniciativas de auxílio psicológico e psiquiátrico à população no âmbito da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e que reúne profissionais das secretarias da Mulher e Assuntos da Família, Saúde, Esporte e da Assistência Social.

“Duas ações da prefeitura que serão desenvolvidas em conjunto com o Núcleo Regional de Educação visando a saúde e bem estar do aluno e, por extensão, de toda a família. Dinheiro do município sendo investido com as pessoas do município, como tem que ser”, assinalou o prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, o seu mandato tem como pilares a criança, a mulher e o idoso. “Toda pessoa é importante para a administração municipal. Mas numa lista de prioridades, quem mais precisa vem na frente e, tanto o repasse dos kits de higiene que será um programa permanente, quanto o programa de promoção da saúde mental, são ações que atendem a este critério. Vão levar conforto, dignidade e cidadania a quem mais precisa no momento”, pontuo o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

A distribuição dos kits de higiene íntima será realizada pelos próprios diretores escolares, mediante solicitação da aluna. O reabastecimento mensal do estoque das escolas será feito pela Secretaria Municipal da Assistência Social. No recebimento do primeiro kit, a contemplada pelo programa será presenteada com um estojo tipo nécessaire para guardar os itens de higiene. O investimento inicial do município na aquisição de 5 mil kits é na ordem de R$500 mil.

Já o programa de promoção da saúde mental será realizado junto a todos alunos da rede estadual a partir de março, terá o plano de ação finalizado nos próximos dias mediante reuniões entre o comitê técnico e os gestores escolares. O acompanhamento será feito por profissionais de psicologia contratados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) através de PSS (Programa de Seleção Simplificado).

O evento – O primeiro lote de kits de higiene de saúde íntima destinado às alunas da rede estadual de educação foi recebido pelo chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE Apucarana), professor Vladimir Barbosa da Silva. “Participei do lançamento deste programa “De Bem Comigo” e repito, é com ações como estas que Apucarana sai sempre em primeiro”, destacou.

continua após publicidade .

Ele também enalteceu o apoio da prefeitura no atendimento dos alunos no que se refere à saúde mental. “Recentemente estive com o prefeito Júnior da Femac em um evento no Colégio Estadual Tadashi Enomoto, quando três alunos passaram mal e precisamos até mesmo chamar o atendimento do Samu. Nesta ocasião testemunhei e posso dizer que Apucarana tem realmente um prefeito que se preocupa com nossas crianças. Ele ficou ao lado de todos esses alunos até ter a certeza de que ficaria tudo bem. Parabenizo e agradeço desde já por este programa de saúde mental, que será muito importante. Todos os diretores e professores estão muito felizes com este olhar de atenção do prefeito”, disse professor Vladimir.

Presenças – Também prestigiaram o evento as secretárias municipais Denise Canesin (Mulher e Assuntos da Família), Ana Paula Nazarko (Assistência Social) e Maria Agar Borba (Promoção Artística, Cultural e Turística – Promatur), o secretário Emídio Bachiega (Saúde), o superintendente de Esportes, Tom Barros, e a enfermeira Elisângela Gaspar, do Departamento de Saúde Mental da AMS.