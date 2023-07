Apucarana entrega certificados para mulheres empreendedoras

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), realizou na noite de quinta-feira (7), no Cine Teatro Fênix, a solenidade de conclusão de cursos profissionalizantes ofertados no 1º semestre pelo Centro de Oficinas da Mulher. Foram entregues 166 certificados nos cursos de costura industrial de camisetas, costura moda e modelagem, costura moda afro, costura moda infantil, costura artística, design de sobrancelhas, manicure, depilação, cabeleireira, corte hidratação e escova e defesa pessoal.

Com o certificado em mãos do curso de “costura criativa”, Juliana Paiva afirma que a qualificação vai ajudar na produção de roupas para uma loja familiar. “Vou contribuir ainda mais para o nosso comércio que é a única renda da nossa família. Esse projeto do município que oferta cursos profissionalizantes gratuitamente para as mulheres é uma oportunidade incrível de desenvolver uma profissão”, avaliou Juliana.

O prefeito Junior da Femac disse que como gestor municipal é preciso dar oportunidade para quem quer se qualificar. “Nos últimos dois anos o Centro de Oficinas da Mulher certificou cerca de 600 mulheres. O desafio que cada uma colocou para si mesma foi superado. Você concluiu o curso e é isso que estamos celebrando hoje”, destacou o prefeito.

A primeira dama Carmen Lucia Izquierdo Martins parabenizou as formandas, enaltecendo a decisão e dedicação necessária para realizar o curso. “A trajetória não é fácil, mas o resultado compensa. O processo de aprendizagem é enriquecedor e o município que investe na qualificação de seus cidadãos faz a diferença. Vocês crescem e a cidade cresce junto”, disse Carmen.

A secretária da Semaf, Denise Canesin, destacou que os cursos profissionalizantes para mulheres as tornam protagonistas de sua história. “Aplicam os conhecimentos adquiridos na geração de renda, resultando em melhores condições de vida para si mesma e para suas famílias. Coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa. São feitas por um time. Por isso agradeço ao prefeito Junior da Femac e as várias secretarias municipais que contribuem para o resultado de nosso trabalho na Semaf”, afirmou Denise.

